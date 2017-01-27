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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Спасатели предупреждают архангелогородцев об опасности схода сосулек и снега с крыш

Обильные снегопады и пришедшая оттепель вызвали образование сосулек на крышах зданий в Архангельске. При обнаружении свисающих снежных глыб жителям необходимо обратиться в управляющую компанию.

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен. Как правило, такая масса содержит как рыхлый снег, так и куски слежавшегося льда.

При выходе из зданий необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Это может быть сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.


 

  
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просмотров: 90
дата: 27.01.17 | 17:25
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