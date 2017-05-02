Педагоги организовали занятия на тему «Психологический тренинг, как эффективная форма работы с подростками, совершившими правонарушение» в областных детских спецучреждениях области.
Они поделились опытом проведения психологических тренингов с няндомским и североонежским спецучреждениями для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением. Цель занятий - профилактика рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних.
Педагоги и соцработники прослушали теоретическую часть тренинга «Путь к свободе» и отработали полученные знания на практике.
«Такие занятия очень нужны. Программа очень интересная, развивающая, познавательная. Обязательно используем полученные знания в работе», - отметили специалисты, работающие с трудными детьми.
В заключение все участники семинара получили свидетельства о прохождении тренинга и практикумы-сборники.