Архангельск: Общество

фото, видео с места события Специалисты «Центра поддержки молодой семьи» провели семинары в районах Поморья Педагоги организовали занятия на тему «Психологический тренинг, как эффективная форма работы с подростками, совершившими правонарушение» в областных детских спецучреждениях области. Они поделились опытом проведения психологических тренингов с няндомским и североонежским спецучреждениями для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением. Цель занятий - профилактика рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних.



Педагоги и соцработники прослушали теоретическую часть тренинга «Путь к свободе» и отработали полученные знания на практике.



«Такие занятия очень нужны. Программа очень интересная, развивающая, познавательная. Обязательно используем полученные знания в работе», - отметили специалисты, работающие с трудными детьми.



В заключение все участники семинара получили свидетельства о прохождении тренинга и практикумы-сборники.



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