До конца текущей недели температура воздуха будет держаться в пределах сегодняшних показателей: -3-7 градусов. Пасмурную погоду, пришедшую в регион, диктует циклон, который сейчас находится над Карским морем.

В региональном управлении МЧС сообщили, что рыбаки могут смело идти на лёд. Его структурная крепость за морозные дни увеличилась, а за минувшую декаду он набрал примерно 10 см толщины. Тем не менее, спасатели считают, что выезжать на лед на автомобилях вне ледовых переправ – опасно. Промоины могут ожидать в самых разных местах, и какие процессы происходят подо льдом – сверху не видно.



А вот припай у берегов в Двинском заливе не развит, и когда идут ветры южных направлений, это вызывает смещение льда к Зимнему берегу Белого моря – припайный лед ломает и выносит в море. Сейчас сломан припай у острова Мудьюг с морской стороны, и там гидрологи наблюдают непрочный лед. В сторону моря выходить опасно, лучше рыбачить в рукавах дельты, советуют спасатели.



Автомобилисты столкнутся с трудностями в заснеженных дворах. Во избежание затруднений водителям советуют возить с собой снеговые лопаты. В МЧС не исключают единичных случаев падения с крыш снеговых шапок и сосулек. При потеплении до минус 2-3 градусов городские крыши дополнительно подогреваются теплом от стен, чердаков и форточек, а потому слежавшиеся глыбы могут сходить, пояснили в спастельном ведомстве. Риск попасть под глыбу или большую сосульку пока не высок (это больше актуально для мартовских оттепелей), но вероятность подобного рода сюрпризов не исключена.

