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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Рыбакам дают «добро», архангельским автолюбителям советуют запастись лопатами

До конца текущей недели температура воздуха будет держаться в пределах сегодняшних показателей: -3-7 градусов. Пасмурную погоду, пришедшую в регион, диктует циклон, который сейчас находится над Карским морем.
В региональном управлении МЧС сообщили, что рыбаки могут смело идти на лёд. Его структурная крепость за морозные дни увеличилась, а за минувшую декаду он набрал примерно 10 см толщины. Тем не менее, спасатели считают, что выезжать на лед на автомобилях вне ледовых переправ – опасно. Промоины могут ожидать в самых разных местах, и какие процессы происходят подо льдом – сверху не видно.

А вот припай у берегов в Двинском заливе не развит, и когда идут ветры южных направлений, это вызывает смещение льда к Зимнему берегу Белого моря – припайный лед ломает и выносит в море. Сейчас сломан припай у острова Мудьюг с морской стороны, и там гидрологи наблюдают непрочный лед. В сторону моря выходить опасно, лучше рыбачить в рукавах дельты, советуют спасатели.

Автомобилисты столкнутся с трудностями в заснеженных дворах. Во избежание затруднений водителям советуют возить с собой снеговые лопаты. В МЧС не исключают единичных случаев падения с крыш снеговых шапок и сосулек. При потеплении до минус 2-3 градусов городские крыши дополнительно подогреваются теплом от стен, чердаков и форточек, а потому слежавшиеся глыбы могут сходить, пояснили в спастельном ведомстве. Риск попасть под глыбу или большую сосульку пока не высок (это больше актуально для мартовских оттепелей), но вероятность подобного рода сюрпризов не исключена.
  
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просмотров: 458
дата: 10.01.17 | 16:22
комментариев: 5
0 0
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Лучший комментарий
Fialka (1)
А писателям учебники русского языка дадут? )
10.01.17
17:57
   
+3
Комментарии пользователей
naprimer (5)
Сейчас-то легко разрешать, а когда надо было принимать решения, это в Москве в первый же день -25 и уровень угрозы, мэрия автобусы предоставила, МЧС- кухню, быстро сработали, а у нас... Сентябрь 2014, с большой помпой и красной ленточкой открыли некий центр для работы в сложных арктических условиях, в присутствии одиозных губернаторов, ректоров, и вот вся эта помпезность привела в итоге не к расчистке дорог арктической техникой, а к советам запастись лопатами
10.01.17
23:42
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Fialka (1)
А писателям учебники русского языка дадут? )
10.01.17
17:57
+
показать 3  		 на стену ВК | твитнуть | ответить   +3
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