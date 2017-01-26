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Архангельск: Общество

     

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Специалисты обсудили проблемы дошкольного образования в Архангельской области

Порядка 30 специалистов из всех районов Поморья приехали в Новодвинск, чтобы поделиться и перенять опыт работы в дошкольных образовательных организациях.
Организатором традиционного совещания работников данной сферы деятельности выступило министерство образования и науки Архангельской области. Третий год подряд мероприятие проходит как выездное на разных площадках районов области. В этом году Новодвинску выпала честь принимать специалистов, занимающихся вопросами дошкольного образования.

- Круг вопросов, который представлен на совещании - разнообразен, - рассказала старший преподаватель кафедры дошкольного образования Архангельского областного института открытого образования Ольга Истомина. - Они связаны с организацией работы и соблюдением законодательства в дошкольном образовании. Сегодня специалисты познакомятся с опытом работы педагогов дошкольных образовательных организаций города Новодвинска. У Новодвинска есть чему поучиться. Могу сказать, что с детскими садами города наш институт взаимодействует очень плотно. У нас в этом муниципальном образовании большое количество базовых образовательных площадок нашего института. Мы всегда с большим желанием и пользуемся возможностью, когда нас детские сады приглашают. У этого города и людей очень много идей и новшеств.

Также в рамках совещания эксперты министерства образования и науки Архангельской области познакомили всех с нововведениями в специальной программе «Комплектование дошкольных образовательных учреждений». Участникам совещания рассказали, как правильно пользоваться системой учёта очередности в детские сады.

- Это та самая прозрачная и нужная система, которая выстраивает очередь для поступления детей в детский сад, - объяснила ведущий специалист отдела организации образования администрации МО «Город Новодвинск» Инна Крючкова. -  На сегодня данная программа усовершенствованна во много раз, поскольку программа позволяет видеть не только номер очереди ребёнка, который стоит в очереди, но и всех детей, которые посещают детский сад. Она моментально может выстраивать льготную категорию очередности, и можно видеть очередь по возрастным категориям детей. У нас появляется возможность правильно реализовывать очередь, в соответствии с законодательством.
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автор: Нина С.
просмотров: 108
дата: 26.01.17 | 21:41
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