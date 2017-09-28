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Общество | Главные новости

Спонсорская поддержка позволит реконструировать мемориал на Вологодском кладбище

сегодня 10:56
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В Архангельске начинается реконструкция монумента воинам, павшим и умершим в госпиталях Архангельска в годы Великой Отечественной войны.
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Фото: arhcity.ru

Начать капитальный ремонт позволила спонсорская поддержка. На первом этапе предстоит демонтировать парапет, ограждающий мемориал, снести аварийные сваи, уложить новый фундамент, проложить дренаж. После этого будут установлены новые модульные конструкции парапета.

Модульные конструкции выбраны для того, чтобы в случае необходимости была возможность их переместить с места установки и привести в порядок, - пояснили в пресс-службе администрации Архангельска.

Кроме того, планируется выровнять плиты на площадке у самого монумента, а также отремонтировать серповидную стелу.

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