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Общество | Главные новости

Сразу восемь детей изъяли из неблагополучной семьи в Архангельской области

сегодня 09:11
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Несовершеннолетние в возрасте от 1,5 до 17 лет были забраны судебными приставами по решению суда. Причина – полнейшие антисанитарные условия и асоциальный образ жизни родителей.
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Детей было решено передать органам опеки. На такие крайние меры пришлось пойти в целях обеспечения безопасности юных жителей Верхнетоемского района, так как образ жизни их родителей и условия проживания создавали угрозу здоровью ребят.

По месту жительства детей и их непутёвых родителей вместе с судебными приставами отправились представители органов опеки, Комплексного центра социального обслуживания, полиции. Для перевозки детей был обеспечен специальный транспорт.

Картина, которая открылась перед глазами блюстителей закона, когда они вошли в дом, была впечатляющая: полнейшая антисанитария, грязь, тараканы и ни одной детской игрушки. Здесь же находились и четверо детей, старшему из которых 17 лет, а младшему – 1,5 года.

Поначалу женщина, вспомнившая, что она мать, попыталась оказать противодействие, отказываясь выдать документы на детей и их одежду. Однако благоразумие и доводы позволили избежать конфликтной ситуации. Мать помогла одеть детей и передала все необходимые бумаги.

По дороге в больницу, куда временно помещены ребятишки, из школы забрали ещё троих детей этой семьи. В настоящее время все они проходят медицинское обследование, после чего органы опеки определят их по детским учреждениям. Кстати, ещё один – восьмой ребёнок уже живёт и учится в одном из интернатов Архангельской области.

По словам судебных приставов, у супругов, которых пока лишь ограничили в родительских правах, есть полгода, чтобы изменить свою жизнь: устроиться на работу, навести порядок в доме, начать заботиться о детях. Конечно, если они хотят, чтобы ребятишки вернулись в семью.
Автор: ssp
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