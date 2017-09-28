Сразу восемь детей изъяли из неблагополучной семьи в Архангельской области

Верхнетоемского района

Детей было решено передать органам опеки. На такие крайние меры пришлось пойти в целях обеспечения безопасности юных жителей, так как образ жизни их родителей и условия проживания создавали угрозу здоровью ребят.По месту жительства детей и их непутёвых родителей вместе с судебными приставами отправились представители органов опеки, Комплексного центра социального обслуживания, полиции. Для перевозки детей был обеспечен специальный транспорт.Картина, которая открылась перед глазами блюстителей закона, когда они вошли в дом, была впечатляющая: полнейшая антисанитария, грязь, тараканы и ни одной детской игрушки. Здесь же находились и четверо детей, старшему из которых 17 лет, а младшему – 1,5 года.Поначалу женщина, вспомнившая, что она мать, попыталась оказать противодействие, отказываясь выдать документы на детей и их одежду. Однако благоразумие и доводы позволили избежать конфликтной ситуации. Мать помогла одеть детей и передала все необходимые бумаги.По дороге в больницу, куда временно помещены ребятишки, из школы забрали ещё троих детей этой семьи. В настоящее время все они проходят медицинское обследование, после чего органы опеки определят их по детским учреждениям. Кстати, ещё один – восьмой ребёнок уже живёт и учится в одном из интернатов Архангельской области.По словам судебных приставов, у супругов, которых пока лишь ограничили в родительских правах, есть полгода, чтобы изменить свою жизнь: устроиться на работу, навести порядок в доме, начать заботиться о детях. Конечно, если они хотят, чтобы ребятишки вернулись в семью.