Среди регионов-лидеров по заболеваемости «желтухой» числится Архангельская область

В течение десяти месяцев этого года заболеваемость гепатитом А в стране выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Высокие показатели заболеваемости — более чем в 1,5 раза превышающие среднероссийский показатель — отмечены в Архангельской области 8,55 на 100 тысяч населения. По информации РИА Новости, также среди лидеров по заболеваемости Калужская, Новосибирская, Калининградская, Костромская, Самарская области.Что касается положительных моментов, то за январь-октябрь не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, сибирской язвы, эпидемического сыпного тифа, болезни Брилля.