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Общество | Главные новости

Средняя стоимость новогодних продуктов в Архангельске выросла на 300 рублей

сегодня 14:43
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В наборе, проанализированном Росстатом, 29 пунктов. В него вошли салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты.
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Фото: is.myfelt.ru
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В Архангельской области «оливье» и «шуба» стоят почти как в столичных городах
Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии — 8,1 тыс. руб., 7,7 тыс. руб. и 7,6 тыс. руб. соответственно. На четвертом месте по дороговизне набора расположилась Москва — 7,4 тыс. руб. Самая низкая стоимость новогодних продуктов в Ингушетии — 3,1 тыс. руб.
 
В конце ноября на заседании в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об итогах подсчета «новогодних индексов». По ее словам, оливье за год подорожал на 1,2% — до 312 руб., а селедка под шубой, напротив, подешевела на 0,9% — до суммы чуть более 150 рублей, - передает «Коммерсант».
 
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