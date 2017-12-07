Средняя стоимость новогодних продуктов в Архангельске выросла на 300 рублей
сегодня 14:43
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В наборе, проанализированном Росстатом, 29 пунктов. В него вошли салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты.
Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии — 8,1 тыс. руб., 7,7 тыс. руб. и 7,6 тыс. руб. соответственно. На четвертом месте по дороговизне набора расположилась Москва — 7,4 тыс. руб. Самая низкая стоимость новогодних продуктов в Ингушетии — 3,1 тыс. руб.
В конце ноября на заседании в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об итогах подсчета «новогодних индексов». По ее словам, оливье
за год подорожал на 1,2% — до 312 руб., а селедка под шубой, напротив, подешевела на 0,9% — до суммы чуть более 150 рублей, - передает «Коммерсант».