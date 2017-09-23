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Общество | Главные новости

Сроки и качество работ при реконструкции архангельской Чумбаровки вызывают сомнения

сегодня 12:13
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Напомним, благоустройство пешеходного проспекта идет в рамках федеральной программы по обновлению городской среды. Заказчиком выступает муниципалитет, подрядчиком является компания СМУ-2, выигравшая контракт на работы сразу по нескольким объектам.
 
 
 
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Обновление визитной карточки Архангельска находится под пристальным вниманием не только общественности, но и самих городских властей. Благоустройство Чумбаровки ведется под личным контролем градоначальника. 

Поводом для столь пристального внимания к объекту стало отставание от графика, допущенное подрядной организацией - «Строительно-монтажным управлением №2». Напомним, согласно контракту, реконструкция пешеходного проспекта на участке между улицами Карла Либкнехта и Поморская должна завершиться к 1 октября. Чиновники едва ли не ежедневно инспектируют ход работ, говоря о важности реализации программы с точки зрения дальнейшего финансирования аналогичных городских проектов со стороны федерального центра.

Побывали сегодня на объекте и корреспонденты News29. Несмотря на наличие там десятка работников, впечатление от увиденного вызвало череду сомнений: и насчет соблюдения заявленных сроков, а самое главное - качества работ. В ходе общения с людьми выяснилось, что выложенный ранее бордюрный камень приходится перекладывать вновь. В некоторых местах он попросту упал, что говорит о несоблюдении технологии производства работ. Переделка требует дополнительного времени и сил, так как в этих местах рабочим предстоит по новой устанавливать водосток. 

К слову, в адрес СМУ-2 уже направлен целый ряд претензий со стороны властей, которым приходится постоянно «подпинывать» нерасторопного подрядчика. А ведь у компании помимо этого объекта имеется еще ряд «социальных строек» - на той же Чумбаровке и в Северном округе. Напомним, общая стоимость контракта по благоустройству городских территорий составляет 25 млн рублей.

И если вопрос с финансированием не вызывает никаких сомнений - деньги есть. То вот насчет профессионализма подрядчика - опасений хоть отбавляй. Дело в том, что работы выполняет фирма, «прославившаяся» ремонтом кровли Добролюбовки. Тогда в результате безответственности подрядчика оказался затоплен четвертый этаж библиотеки.

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