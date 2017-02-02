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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельский автолюбитель устроил гонку со стаей волков на дороге в Тойнокурье

Ролик был снят ночью на просёлочной дороге под Архангельском. На записи видеорегистратора видно, как несколько волков около минуты бегут в свете фар впереди машины.

Как раccказала News29 главный специалист-эксперт Архангельского обособленного подразделения управления лесничествами Ирина Беляева, любое животное, не только волки, "гипнотизируется" в лучах фар и не может выйти из светового плена.

В таких ситуациях давить животных ни в коем случае нельзя. Истреблением серых хищников имеют право заниматься только охотники при наличии специального разрешения. 

Отметим, что в этом году жители Архангельской области частенько наблюдали волков вблизи дачных посёлков и деревень. В Пинежском районе уже даже появилась первая в регионе специализированная бригада с целью отстсрела хищников.

Согласно данных статистики, за прошлый год охотники истребили на территории Поморья более 200 особей, что в два раза больше, чем в 2015 году.  

  
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просмотров: 1617
дата: 02.02.17 | 15:26
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Надеюсь к нам за деликатесом придут-за сворами собачими злыми и кусачими. За шавками на самовыгуле и синевой беспробудной.
02.02.17
19:49
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