Ролик был снят ночью на просёлочной дороге под Архангельском. На записи видеорегистратора видно, как несколько волков около минуты бегут в свете фар впереди машины.

Как раccказала News29 главный специалист-эксперт Архангельского обособленного подразделения управления лесничествами Ирина Беляева, любое животное, не только волки, "гипнотизируется" в лучах фар и не может выйти из светового плена.

В таких ситуациях давить животных ни в коем случае нельзя. Истреблением серых хищников имеют право заниматься только охотники при наличии специального разрешения.

Отметим, что в этом году жители Архангельской области частенько наблюдали волков вблизи дачных посёлков и деревень. В Пинежском районе уже даже появилась первая в регионе специализированная бригада с целью отстсрела хищников.



Согласно данных статистики, за прошлый год охотники истребили на территории Поморья более 200 особей, что в два раза больше, чем в 2015 году.