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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Обозначена ключевая тема мартовского арктического форума в Архангельске

Главной темой IV международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске 29-30 марта, станет человеческий капитал.

По словам замминистра экономического развития России Александра Цыбульского, для России человек в Арктике - особо актуальная тема. В российской Арктике проживает более 2 млн человек, больше половины арктического населения планеты - это российское население.

По сообщению ТАСС, участие в форуме примут более одной тысячи человек. Предполагается визит представителей 14 государств, все больший интерес к участию в таких мероприятиях проявляют неарктические государства: Япония, Германия, Южная Корея, Сингапур, Индия, Китай. Ожидается визит президента России Владимира Путина

Уже сформирован предварительный список докладчиков и модераторов мероприятия - 121 человек, из них 24 граждане иностранных государств.

Основу деловой программы форума составят девять тематический секций: "Арктика - территория история, культуры и туризма", "Арктика - территория экологии", "Арктика - территория современной энергетики", "Арктика - территория транзитных возможностей", "Арктика - территория устойчивого развития и крупных международных проектов", "Новые механизмы развития и повышения привлекательности арктический зоны Дальнего Востока", "Арктика - территория передовых технологий", "Арктика - территория здоровья" и "Арктика - территория профессионалов".

Среди смежных мероприятий, которые будут проходить на полях форума, по словам Цыбульского, молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", организаторами которого выступает агентство по делам молодежи. Есть основания полагать, что эта часть форума будет проходить в Малых Корелах недалеко от Архангельска.

Параллельно планируется провести и "Северный форум" - встречу руководителей регионов приарктических государств. Он будет проходить в Северном (арктическом) федеральном университете под эгидой делового совета Госкомиссии.

  
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просмотров: 553
дата: 17.01.17 | 11:02
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
0vod (1)
Очередные бредовые посиделки. Сколько на них тратится средств и рабочего времени. Что характерно - когда Арктику реально осваивали, обживали, болтовни было на два порядка меньше. Некогда было болтать.
17.01.17
12:29
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