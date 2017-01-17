Главной темой IV международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске 29-30 марта, станет человеческий капитал.

По словам замминистра экономического развития России Александра Цыбульского, для России человек в Арктике - особо актуальная тема. В российской Арктике проживает более 2 млн человек, больше половины арктического населения планеты - это российское население.

По сообщению ТАСС, участие в форуме примут более одной тысячи человек. Предполагается визит представителей 14 государств, все больший интерес к участию в таких мероприятиях проявляют неарктические государства: Япония, Германия, Южная Корея, Сингапур, Индия, Китай. Ожидается визит президента России Владимира Путина.

Уже сформирован предварительный список докладчиков и модераторов мероприятия - 121 человек, из них 24 граждане иностранных государств.

Основу деловой программы форума составят девять тематический секций: "Арктика - территория история, культуры и туризма", "Арктика - территория экологии", "Арктика - территория современной энергетики", "Арктика - территория транзитных возможностей", "Арктика - территория устойчивого развития и крупных международных проектов", "Новые механизмы развития и повышения привлекательности арктический зоны Дальнего Востока", "Арктика - территория передовых технологий", "Арктика - территория здоровья" и "Арктика - территория профессионалов".

Среди смежных мероприятий, которые будут проходить на полях форума, по словам Цыбульского, молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России", организаторами которого выступает агентство по делам молодежи. Есть основания полагать, что эта часть форума будет проходить в Малых Корелах недалеко от Архангельска.

Параллельно планируется провести и "Северный форум" - встречу руководителей регионов приарктических государств. Он будет проходить в Северном (арктическом) федеральном университете под эгидой делового совета Госкомиссии.