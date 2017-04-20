Марина Выжлецова работает в Архангельском городском культурном центре больше 40 лет. Из них больше 30 лет она возглавляет изостудию «Карандаш», которая работает на базе учреждения культуры. Проблем не возникало пока у АГКЦ не сменился директор.

За 30 лет работы выпускниками изостудии стали сотни ребят. Многие из них продолжают поддерживать связь с руководителем кружка Мариной Викторовной, которая им стала настоящей подругой, с которой можно поделиться самым сокровенным.

- Проблем никогда никаких не было, - рассказывает Марина Выжлецова. На подоконниках всегда были шикарные цветы, все стены усеяны лучшими детскими работами, две выставки были представлены на третьем этаже АГКЦ.

Руководитель изостудии рассказала, что пережила 8 директоров, но когда пришел 9 директор в «Карандаше» стали происходить странные вещи.

- Первое, что сделала Наталья Галышева (примеч. News29 – директор АГКЦ, появившаяся в учреждении при предыдущем градоначальнике) – это запретила цветы в изостудии. Потом у нас убрали выставки на третьем этаже. Мы не унывали – выставлялись в детских поликлиниках, в больницах, - рассказывает Марина Выжлецова.

Однако на этом прессинг нового руководства АГКЦ по отношению к Марине Викторовне и её изостудии не закончился.

- Начальнику по кружковому образованию было негласно сказано собирать на нас компромат. Например, приходит комиссия с 12-ти часов и интересуется, где дети. А у меня по расписанию дети с 10:00 до 11:30, а в это время перерыв на обед. Просят писать объяснительную. Потом приходят – у вас куртки здесь, а не в гардеробе. Объяснительную.

Примечательно, что такие объяснительные не касались процесса обучения. Ситуация усугубилась, когда родители детей не смогли получить договор, согласно которому можно посещать занятия студии «Карандаш».

- Родители приходили за договорами, а им говорили, что бланки закончились, договоров нет, - поясняет руководитель кружка. Таким образом, ко мне приходили те, кто с договором и те кто без. Стали поступать взыскания, что у меня присутствуют неучтенные дети, что прибыль с них какую-то имею, хотя все у меня занимались бесплатно. Ребенок пришел, я же его не выгоню, пусть занимается, куда он пойдет — за компьютер, в «группах смерти» сидеть. Пусть рисует лучше.

Метаморфозы на этом не закончились. «Моя зарплата получается десять тысяч. Обычно мы сдаем отчеты об участии в конкурсах, за которые полается надбавка. Я подготовила, но мой отчет рассматривать не стали. Кроме того, сняли с изостудии звание образцового коллектива. Буквально на днях проходила аттестация, на которой заявили, что я не соответствую занимаемой должности», - резюмировала Марина Викторовна.