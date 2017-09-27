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Общество | Главные новости

Ставку транспортного налога увеличили в Архангельской области

вчера 23:56
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На прошедшей сегодня в Архангельске сессии областного Собрания парламентарии внесли изменения в областной закон «О транспортном налоге».
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Фото: nalogi.man-tt.ru

Корректировки предполагают повышение налоговых ставок по транспортному налогу в отношении отдельных объектов налогообложения с каждой лошадиной силы: на легковые автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. на 1 рубль; на автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно на 1 рубль, свыше 200 л.с. на 3 рубля; на снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно на 1 рубль, свыше 50 л.с. также на 1 рубль; на яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя до 100 л.с. на 5 рублей, свыше 100 л.с. на 11 рублей; на гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно на 7 рублей, свыше 100 л.с. на 14 рублей.

Принятые депутатами изменения отменяют также ряд льгот по транспортному налогу в отношении организаций лесной сферы, сельхозпроизводителей и лизинговых организаций.

Предполагается, что нововведения позволят увеличить начисления доходов по транспортному налогу на 18,3 млн. рублей ежегодно. Новые положения закона вступят в силу с 1 января 2018 года.

Увеличение ставки на транспортный налог обусловлено возросшим уровнем инфляции. Кроме того, платежи не индексировались уже в течение шести лет и сейчас значительно ниже аналогичных ставок в других регионах Северо-Запада.

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