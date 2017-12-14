Стоимость аренды жилья в Архангельске за год выросла на 10%

Средняя цена аренды квартиры в Архангельске вновь поднялась. За текущий год на 6% - с 16,1 тыс. руб. до 17,1 тыс. руб. в месяц

В лидерах по увеличению цены за аренду жилья оказались квартиры в Ломоносовском округе и на Майской горке, они подорожали на 10%. Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры в этих районах сейчас в среднем сдают по 17,4 тыс. руб. и по 14,8 тыс. руб. соответственно, а год назад однокомнатная квартира в Ломоносовском округе стоила около 16 тыс. руб., а на Майской горке — 13,3 тыс. руб. в месяц.

Несмотря на рост цен в целом по рынку, цены в округе Варавино-Фактория за год почти не изменились, как и в прошлом году, аренда «однушки» здесь будет стоить примерно 12 тыс. руб., «двушки» - около 15 тыс. руб. в месяц.

«В этом году цены на аренду снова растут во всех привлекательных для аренды районах, после того как в 2016 году они останавливались в росте, а где-то даже снижались», — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По подсчётам аналитиков, наряду с ростом цен в долгосрочной аренде, стоимость посуточной аренды жилья также повысилась. Так, год назад на сутки снять квартиру в областном центре можно было за 1,4 тыс. руб., а в этом - уже за 1,6 тыс. руб.

