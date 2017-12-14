Стоимость аренды жилья в Архангельске за год выросла на 10%

|
14 декабря, чт 10:42
|
$58.53
€70.43
|
|
В лидерах по увеличению цены за аренду жилья оказались квартиры в Ломоносовском округе и на Майской горке, они подорожали на 10%. Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры в этих районах сейчас в среднем сдают по 17,4 тыс. руб. и по 14,8 тыс. руб. соответственно, а год назад однокомнатная квартира в Ломоносовском округе стоила около 16 тыс. руб., а на Майской горке — 13,3 тыс. руб. в месяц.
Несмотря на рост цен в целом по рынку, цены в округе Варавино-Фактория за год почти не изменились, как и в прошлом году, аренда «однушки» здесь будет стоить примерно 12 тыс. руб., «двушки» - около 15 тыс. руб. в месяц.
«В этом году цены на аренду снова растут во всех привлекательных для аренды районах, после того как в 2016 году они останавливались в росте, а где-то даже снижались», — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
По подсчётам аналитиков, наряду с ростом цен в долгосрочной аренде, стоимость посуточной аренды жилья также повысилась. Так, год назад на сутки снять квартиру в областном центре можно было за 1,4 тыс. руб., а в этом - уже за 1,6 тыс. руб.
|