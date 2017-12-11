Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками

закрыть Отправить сообщение администрации Вы можете написать нам свое замечание, пожелание, претензию, жалобу и вопрос по любой опубликованной информации или работе сайта News29.

Введите сообщение (не более 500 символов) Осталось символов: 500 Ваше имя:

Ваш e-mail для связи:

Введите код, отображённый на рисунке:

обновить