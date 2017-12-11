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Общество | Главные новости

Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками

сегодня 14:26
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В ходе пятнично-субботних разборок в ресторане «Летний сад» и клубе «Эксклюзив» пострадали несколько человек. Есть раненые. Виновники конфликта задержаны.
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Фото: vikiperm.com
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9 декабря около трех часов ночи в полицию Архангельска поступило сообщение о конфликте в ресторане на Обводном канале. Молодой человек несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Все участники конфликта установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
 
Ночью 10 декабря в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в клубе, расположенном по улице Урицкого, неизвестные угрожая предметом, похожим на пистолет, требовали у сотрудников заведения передачи денег. Одного из работников «Эксклюзива» ударили, а затем выстрелили.
 
Личность нападавших установлена. Совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии двое из них в настоящее время задержаны.
 
Следственным управлением регионального полицейского ведомства возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Проводится следствие. 
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Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
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