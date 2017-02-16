В Соломбальском суде завершился процесс над архангелогородцем Александром Дойняком. Мужчина хотел застрелить человека, а затем угрожал пистолетом прибывшим полицейским.

37-летний житель областного центра находился в федеральном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере. Сменив фамилию с Дойняка на Кремлева, он поселился у женщины. Её брат, инвалид 1 группы, сообщил в органы внутренних дел о нахождении беглого афериста.

На почве доноса между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Дойняк выстрелил больному в голову из огнестрельного пистолета с резиновыми пулями. Затем на место прибыли сотрудники полиции. Вооруженный мошенник потребовал у стражей порядка выйти из квартиры, угрожая применить пистолет.

Суд назначил архангелогородцу 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.