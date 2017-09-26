Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
25.09.17
1232
24.09.17
1205
24.09.17
1168
25.09.17
917
25.09.17
847
25.09.17
649
25.09.17
575
реклама
реклама
Новости компаний
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Строительство детского сада в поселке Турдеевск идет с полуторамесячным отставанием

сегодня 17:17
65 0
Администрация Архангельска готова расторгнуть контракт с подрядчиком, который допустил серьезное отставание по срокам при возведении важнейшего социального объекта.
 >
Фото: arhcity.ru

Сегодня на строительной площадке на улице Центральной в посёлке Турдеевск Исакогорского округа побывали чиновники горадминистрации. Подрядчику – ГК «Север» - были даны 10 дней, чтобы в корне изменить ситуацию. В противном случае контракт будет расторгнут.

На сегодняшний день на объекте забито 35 свай, заказано еще 60 комплектов. Отставание по срокам представитель подрядчика объяснил несоблюдением договоренностей со стороны завода-изготовителя, на котором заказаны сваи. Как только материалы начнут поступать, строители готовы увеличить сроки в три раза.

Однако, с учетом сокращения светового дня нагнать 48-дневное отставание проблематично. Всего необходимо забить 268 свай. Кроме того, не понятно, почему подрядчик не начинает производить разрытия для прокладки коммуникаций. 

- Темпы работ вызывают серьёзные опасения, поэтому мы однозначно принимаем решение направить подрядчику уведомление о расторжении контракта. Если в течение 10 дней ситуация на объекте кардинально не изменится, администрация города будет вынуждена расторгнуть контракт и начать поиск более добросовестного подрядчика, - резюмировал заместитель главы по вопросам городского хозяйства Архангельска Виталий Акишин.

Напомним, в городском бюджете на строительство нового дошкольного учреждения предусмотрено порядка 74 млн. рублей, но по результатам аукциона цена контракта составила около 60 млн. По условиям контракта, объект должен быть сдан к началу апреля.

65 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Двое архангелогородцев ответят в суде за участие в банде Пеункова
Общество | Новости раздела
 
Строительство детского сада в поселке Турдеевск идет с полуторамесячным отставанием
Строительство детского сада в поселке Турдеевск идет с полуторамесячным отставанием
Администрация Архангельска готова расторгнуть контракт с подрядчиком, который допустил серьезное отставание по срокам при возведении важнейшего социального объекта.
сегодня 17:17
66
 
В 2018 году регионы получат в два раза больше денег для поддержки бюджетников
В 2018 году регионы получат в два раза больше денег для поддержки бюджетников
Для поддержки работников бюджетной сферы российским регионам планируется выделить 80 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в этом году.
сегодня 16:56
93
 
Двое архангелогородцев ответят в суде за участие в банде Пеункова
Двое архангелогородцев ответят в суде за участие в банде Пеункова
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Архангельска, которые были задержаны этим летом по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном бывшим депутатом Архоблсобрания Алексеем Пеунковым.
сегодня 14:52
453
 
Попавший под следствие советник мэра Архангельска выпущен из СИЗО
Попавший под следствие советник мэра Архангельска выпущен из СИЗО
На состоявшемся вчера судебном заседании была изменена мера пресечения советнику главы областного центра Ивану Кузнецову, который два месяца назад был задержан по делу о взятке. Сейчас он находится под домашним арестом.
сегодня 13:10
677
 
Переплата взявших жилье в ипотеку архангелогородцев сократилась на 17%
Переплата взявших жилье в ипотеку архангелогородцев сократилась на 17%
Аналитики подсчитали, как снизилась переплата заемщиков, покупающих в кредит двухкомнатную квартиру в Архангельске. Из-за снижения банковских ставок, переплата упала на 17 процентов.
сегодня 12:53
209
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080