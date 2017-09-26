Строительство детского сада в поселке Турдеевск идет с полуторамесячным отставанием

Администрация Архангельска готова расторгнуть контракт с подрядчиком, который допустил серьезное отставание по срокам при возведении важнейшего социального объекта.

Сегодня на строительной площадке на улице Центральной в посёлке Турдеевск Исакогорского округа побывали чиновники горадминистрации. Подрядчику – ГК «Север» - были даны 10 дней, чтобы в корне изменить ситуацию. В противном случае контракт будет расторгнут.

На сегодняшний день на объекте забито 35 свай, заказано еще 60 комплектов. Отставание по срокам представитель подрядчика объяснил несоблюдением договоренностей со стороны завода-изготовителя, на котором заказаны сваи. Как только материалы начнут поступать, строители готовы увеличить сроки в три раза.

Однако, с учетом сокращения светового дня нагнать 48-дневное отставание проблематично. Всего необходимо забить 268 свай. Кроме того, не понятно, почему подрядчик не начинает производить разрытия для прокладки коммуникаций.

- Темпы работ вызывают серьёзные опасения, поэтому мы однозначно принимаем решение направить подрядчику уведомление о расторжении контракта. Если в течение 10 дней ситуация на объекте кардинально не изменится, администрация города будет вынуждена расторгнуть контракт и начать поиск более добросовестного подрядчика, - резюмировал заместитель главы по вопросам городского хозяйства Архангельска Виталий Акишин.

Напомним, в городском бюджете на строительство нового дошкольного учреждения предусмотрено порядка 74 млн. рублей, но по результатам аукциона цена контракта составила около 60 млн. По условиям контракта, объект должен быть сдан к началу апреля.