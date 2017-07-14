Стройкой в «ювелирном» доме Архангельска заинтересовались депутаты и прокуратура

Надзорным ведомством направлено заявление в суд с требованием к владельцу помещений бывшего магазина «Карат» прекратить незаконную реконструкцию в доме. Обращение по этому поводу поступило в прокуратуру от депутата Архоблсобрания Василия Павлова.

В ходе проверки было установлено, что начиная с февраля этого года компания «Фединвест»проводит в доме 23 по пр. Троицкий реконструкцию помещений с целью переоборудования бывшего ювелирного магазина в ресторан.

В ходе экспертной оценки зафиксирован факт демонтажа несущих и смежных конструкций здания (перегородок и бетонных плит перекрытия пола), входящих в перечень общего имущества собственников помещений в доме. Сделано это было без их согласия, как того требует Жилищный кодекс РФ. Кроме того, выяснилось, что работы проводились без надлежащим образом оформленных разрешительных документов в профильном департаменте администрации города.

Зампрокурора города Архангельска директору ООО «Фединвест» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Материалы проверки направлены в полицию и инспекцию госустройнадзора для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности за пренебрежение нормами и самоуправство.

Помимо этого в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на собственника нежилых помещений прекратить незаконную деятельность и привести все в первоначальное состояние.