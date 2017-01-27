Архангельск: Общество

фото, видео с места события Студенты и преподаватели САФУ получили доступ к Библиотеке Сбербанка 150 крупнейших вузов страны в День студента получили в подарок уникальную книжную коллекцию от Корпоративного университета Сбербанка - комплекты новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В составе - книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям.



Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом «Time» одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 изданий.



Библиотека Сбербанка теперь есть и в крупнейшем вузе Поморья – Северном Арктическим Федеральном Университете. Торжественная церемония передачи книг состоялась 25 января в научной библиотеке САФУ.



Это праздник общий для всех – мы должны постоянно учиться, чтобы соответствовать вызовам времени и тем требованиям, которые к нам предъявляются, - отметил управляющий Архангельским отделением ПАО Сбербанк Игорь Залукаев. - Я рад лично поздравить Северный Арктический Федеральный Университет с праздником и подарить полное собрание книг Библиотеки Сбербанка, а также сертификаты на доступ к электронной версии библиотеки.



Добавим, что сотрудничество САФУ и Сбербанка продолжается на протяжении многих лет. Активная работа ведется в части трудоустройства выпускников. Из 370 сотрудников, принятых на работу в Архангельское отделение в минувшем году, почти треть закончили САФУ. Еще 50 студентов вуза ежегодно проходят практику в Сбербанке.



*на правах рекламы версия для печати просмотров: 50

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть