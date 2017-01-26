Владельцев транспортных средств студенты просят, по возможности, не парковать машины у этих учреждений и с пониманием отнестись к тому, если активисты попросят оперативно убрать машину для расчистки снега.
Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также нужное для расчистки оборудование.
Сегодня в 14.00 студенты САФУ начнут убирать снег у Интеллектуального центра-научной библиотеки (Смольный Буян, д.1.), в детсаду "Зоренька" (ул. Воскресенская д.116, к.1), у детской областной и взрослой областной больницы.
Напомним, накануне мы сообщали о том, что ликвидировать последствия сильнейшего снегопада своими силами
отважились и жители округа Майская горка, заказав спецтехнику и взяв в руки лопаты.
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