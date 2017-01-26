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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Студенты пришли на помощь архангельским коммунальщикам в борьбе со снежной стихией

Студенты Северного (Арктического) федерального университета на добровольной основе начали акцию помощи руководству учреждений города в оперативной расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам.
Владельцев транспортных средств студенты просят, по возможности, не парковать машины у этих учреждений и с пониманием отнестись к тому, если активисты попросят оперативно убрать машину для расчистки снега.
 
Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также нужное для расчистки оборудование. 
 
Сегодня в 14.00 студенты САФУ начнут убирать снег у Интеллектуального центра-научной библиотеки (Смольный Буян, д.1.), в детсаду "Зоренька" (ул. Воскресенская д.116, к.1), у детской областной и взрослой областной больницы.

Напомним, накануне мы сообщали о том, что ликвидировать последствия сильнейшего снегопада своими силами отважились и жители округа Майская горка, заказав спецтехнику и взяв в руки лопаты. 

 
 
  
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просмотров: 273
дата: 26.01.17 | 14:14
комментариев: 2
1 5
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Так как студентов к солдатам не приравнять-то пусть будет десять-эквивалент трактора. Про отважных жителей Майской горки-посмеяло. Надо к мядали "За отвагу " представить особо отличившихся.
26.01.17
15:03
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PrizraK (1)
Хорошо бы, чтоб каждый занимался своим делом.
26.01.17
14:23
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