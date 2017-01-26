Архангельск: Общество

фото, видео с места события Студенты пришли на помощь архангельским коммунальщикам в борьбе со снежной стихией Студенты Северного (Арктического) федерального университета на добровольной основе начали акцию помощи руководству учреждений города в оперативной расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам.



Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также нужное для расчистки оборудование.



Сегодня в 14.00 студенты САФУ начнут убирать снег у Интеллектуального центра-научной библиотеки (Смольный Буян, д.1.), в детсаду "Зоренька" (ул. Воскресенская д.116, к.1), у детской областной и взрослой областной больницы.



Напомним, накануне мы сообщали о том, что ликвидировать последствия сильнейшего снегопада







Владельцев транспортных средств студенты просят, по возможности, не парковать машины у этих учреждений и с пониманием отнестись к тому, если активисты попросят оперативно убрать машину для расчистки снега.Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также нужное для расчистки оборудование.Сегодня в 14.00 студенты САФУ начнут убирать снег у Интеллектуального центра-научной библиотеки (Смольный Буян, д.1.), в детсаду "Зоренька" (ул. Воскресенская д.116, к.1), у детской областной и взрослой областной больницы.Напомним, накануне мы сообщали о том, что ликвидировать последствия сильнейшего снегопада своими силами отважились и жители округа Майская горка, заказав спецтехнику и взяв в руки лопаты. версия для печати просмотров: 273

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