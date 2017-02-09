Архангельск: Общество

фото, видео с места события Студенты профтеха сразятся в мастерстве электромонтажа и молекулярной кухни Первый в истории региона чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» соберет 25 конкурсантов. Они покажут искусство электромонтажа, малярных и декоративных работ, плотницкого дела, парикмахерского искусства, преподавания. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Весной 2016 года Архангельская область официально вступила в этот проект. Практическим результатом такого решения регионального правительства и станет первый чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья».



- Большая программа предусмотрена для зрителей чемпионата и, прежде всего, для школьников региона. Будут организованы различные мастер-классы, среди которых можно выделить занятие по молекулярной кухне. Также постараемся научить ребят фигурной резке овощей, они смогут поработать и на тренажере-симуляторе лесозаготовительной машины, познакомиться с работой косторезов, - рассказала директор регионального координационного центра WorldSkills Russia Лариса Русинова.



В рамках чемпионата запланирована обширная деловая программа, в которой примут участие представители региональных властей и предприятий, учреждений профессионального образования. Для турнира закуплено специальное оборудование, которое соответствует мировым стандартам. В Архангельск приедут национальные эксперты WorldSkills Russia. Соревновательная часть займёт три дня.



- Первый чемпионат состоит из пяти компетенций, но мы прорабатываем вопросы развития движения WorldSkills в нашем регионе. Планируем увеличить число направлений до десяти, выбрав наиболее актуальные для экономики Архангельской области специальности, - отметил министр образования и науки региона Игорь Скубенко. - Мы рассчитываем на интерес к турниру со стороны школьников и приглашаем всех посетить площадки чемпионата.



Торжественное открытие первого регионального чемпионата студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» состоится в областном Доме молодёжи 14 февраля в 9:00.

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