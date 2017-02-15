В первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Поморья» по стандартам международного движения WorldSkills участвуют 25 учащихся из 17 образовательных учреждений.

Чемпионат проходит на площадке областного Дома молодёжи по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные задания, преподаватель младших классов, плотницкое дело, парикмахерское искусство.

Участникам соревнований в течение в среднем двадцати часов предстоит выполнить задания, которые им даются в день старта.

К примеру, плотникам нужно создать элемент беседки, электромонтёрам – смонтировать и настроить электрооборудование, учителям – провести урок и родительское собрание. Малярам нужно поклеить обои и сделать декоративную отделку помещений, задание для парикмахеров – креативные стрижки и укладки.

Оценивать выступления молодых профессионалов будут 43 специалиста из числа преподавателей ссузов и школ, в том числе – четыре эксперта Союза WorldSkills.

WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий. Архангельская область присоединилась к этому движению в мае 2016 года.

В рамках чемпионата запланировано проведение профориентационных мастер-классов «Дегустация профессий».

Школьники и учащиеся колледжей Поморья познакомятся с технологиями подводной сварки, 3D-моделирования, попробуют управлять современной лесозаготовительной техникой на тренажёре или приготовить блюда молекулярной кухни.

Победителей соревнований профессионального мастерства назовут 17 февраля на церемонии закрытия. Они будут бороться за право участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia.