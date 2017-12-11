Субботние вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
сегодня 12:24
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Поздно ночью в пятницу и субботу в двух увеселительных заведениях областного центра произошли разборки со стрельбой из травматического пистолета. Пострадавших нет.
Факт стрельбы в клубах подтвердили в региональном полицейском ведомстве. Что касается мест перестрелки, то они пока не разглашаются.
Некоторые СМИ выдвинули предположение, что речь идет о ресторане «Летний сад» и
о ночном клубе «Эксклюзив», который известен как площадка для криминальных разборок. Так, в апреле этого года силовики изъяли
у посетителей заведения на Урицком несколько травматических пистолетов.