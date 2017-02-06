Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельске стартовал судебный процесс над северодвинским рэкетиром Шаманиным Сегодня в Архангельском областном суде состоялись предварительные слушания по уголовному делу Олега Шаманина, который в 2012 году создал и возглавил преступную группировку, собиравшую «дань» с местных предпринимателей на протяжении нескольких лет. От услуг адвоката рэкетир отказался. Вместе с главарем банды на скамье подсудимых находится его сообщник Максим Долгодворов. В ходе заседания рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Шаманину и Долгодворову, а также об объединении этого дела с уголовным процессом над 22 участниками группировки, которое также рассматривается в областном суде.



Напомним, всего задержано 29 членов преступной группировки. Пятеро из которых заключили досудебное соглашение и сотрудничают со следствием. Остальные, в том числе Шаманин, вину не признают. версия для печати просмотров: 61

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