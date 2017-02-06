От услуг адвоката рэкетир отказался. Вместе с главарем банды на скамье подсудимых находится его сообщник Максим Долгодворов.
В ходе заседания рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Шаманину и Долгодворову, а также об объединении этого дела с уголовным процессом над 22 участниками группировки, которое также рассматривается в областном суде.
Напомним, всего задержано 29 членов преступной группировки. Пятеро из которых заключили досудебное соглашение и сотрудничают со следствием. Остальные, в том числе Шаманин, вину не признают.