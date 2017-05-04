Вступил в законную силу приговор суда в отношении Александра Бушуева, который заманил в свой дачный дом мальчиков 14, 11 и 15 лет, где зверски их убил.

В отношении двух подростков Бушуев совершил насильственные действия сексуального характера, а труп последней жертвы расчленил и спрятал за остановкой на перекрестке дороги Архангельск-Новодвинск с Лахтинским шоссе.

Архангелський областной суд не удовлетворил жалобу осужденного и его адвоката, заявлявших о невиновности Бушуева в совершении преступления.

Суд назначил маньяку наказание в виде 19 лет лишения свободы. По совокупности двух дел суд приговорил садовода-маньяка к максимально возможному в его случае наказанию в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2010 года Бушуев уже был осужден за убийство четырех молодых мужчин, один из которых также являлся несовершеннолетним.