Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты

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11 декабря, пн 16:00
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Сессия совета депутатов Северодвинска состоится 14 декабря. Последним пунктом повестки заседания значится вопрос о рассмотрении проекта постановления инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области о включении «Дома Пикуля в единый реестр объектов культурного наследия.
Сейчас все жильцы дома его покинули, в 2005 году здание было признано аварийным. В его защиту выступили северодвинские активисты, поддержала их и вдова Пикуля.
Областная инспекция по охране культурного наследия уже провела несколько экспертиз и дала положительное заключение. Таким образом, если депутаты включат деревянный дом в список памятников, нужно будет искать средства на его реставрацию.
Напомним, у областной власти четкой и однозначной позиции по поводу сохранения дома Пикуля нет.
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