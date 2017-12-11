Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты

сегодня 14:27
94 0
Народные избранники северодвинского Горсовета на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.
 >
Фото: go29.ru
Новости по теме
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
Глава Северодвинска заявил об отсутствии решения по сносу дома Пикуля
Еще новости по теме

Сессия совета депутатов Северодвинска состоится 14 декабря. Последним пунктом повестки заседания значится вопрос о рассмотрении проекта постановления инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области о включении «Дома Пикуля в единый реестр объектов культурного наследия.

Сейчас все жильцы дома его покинули, в 2005 году здание было признано аварийным. В его защиту выступили северодвинские активисты, поддержала их и вдова Пикуля.

Областная инспекция по охране культурного наследия уже провела несколько экспертиз и дала положительное заключение. Таким образом, если депутаты включат деревянный дом в список памятников, нужно будет искать средства на его реставрацию.

Напомним, у областной власти четкой и однозначной позиции по поводу сохранения дома Пикуля нет. 

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

94 0
0 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Новости по теме | Общество
 
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Можно ли верить словам властей относительно той или иной ситуации? Иногда, блуждая в интернете, находишь совершенно полярные мнения по одному и тому же вопросу, озвученные чиновниками с интервалом всего несколько месяцев.
вчера 15:43
708 3
Boater: Vadimych, когда был Пикуль маленький с кудрявой головой, он Севске ездил в валенках по...
 
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
Вдова Пикуля возмущена уничтожением памяти о писателе-маринисте в Северодвинске
В городе корабелов разгорается скандал вокруг дома, где жил Валентин Пикуль. Создается впечатление, что власти никак не заинтересованы в сохранении памяти о писателе. Возмущена этим и вдова мариниста Антонина Пикуль.
02.12.17 13:49
1165 5
kapkan: Ой, а я в доме родился, и жил в кухне купеческой 15 лет. Дрова сараи, помойное ведро....
 
Глава Северодвинска заявил об отсутствии решения по сносу дома Пикуля
Глава Северодвинска заявил об отсутствии решения по сносу дома Пикуля
В эфире ГТРК «Поморье» вышла программа «Позиция», в которой общественность и эксперты обсуждали судьбу дома Пикуля в Северодвинске.
01.12.17 15:36
570
 
В бюджете Северодвинска нет денег на восстановление дома Пикуля
В бюджете Северодвинска нет денег на восстановление дома Пикуля
Председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов поставил под сомнение необходимость ремонта здания, где в школьные годы жил будущий писатель.
28.11.17 10:03
483 2
Алексей М.: Сейчас это самый красивый угловой дом по улице Индустриальной, включая современные...
 
Прошлое - наше будущее? Или судьба Дома Пикуля в Северодвинске
Прошлое - наше будущее? Или судьба Дома Пикуля в Северодвинске
По итогам историко-культурной экспертизы Дом Пикуля в Северодвинске отнесен к категории памятников местного значения. «Сохранить» или «разрушить» - решат народные избранники!
26.11.17 12:08
1095 5
Boater: Ничего не имею против славного города Северодвинска и его не менее славных жителей, но...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080