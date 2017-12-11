Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты

Народные избранники северодвинского Горсовета на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.

Сессия совета депутатов Северодвинска состоится 14 декабря. Последним пунктом повестки заседания значится вопрос о рассмотрении проекта постановления инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области о включении «Дома Пикуля в единый реестр объектов культурного наследия.

Сейчас все жильцы дома его покинули, в 2005 году здание было признано аварийным. В его защиту выступили северодвинские активисты, поддержала их и вдова Пикуля.

Областная инспекция по охране культурного наследия уже провела несколько экспертиз и дала положительное заключение. Таким образом, если депутаты включат деревянный дом в список памятников, нужно будет искать средства на его реставрацию.



Напомним, у областной власти четкой и однозначной позиции по поводу сохранения дома Пикуля нет.



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