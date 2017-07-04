Судебные приставы поставили точку в территориальном вопросе враждующих соседей

Женщина поставила забор вопреки определённой в межевом плане границе своего участка. В результате, соседи лишились части своего земельного надела, а также прохода к своей бане и к реке. Урегулировать территориальный спор путём переговоров у соседей не получилось, обратились в суд. Он-то и обязал женщину убрать забор.Добровольно исполнять судебное решение жительница Архангельской области не спешила. В отделе судебных приставов по Холмогорскому району было возбуждено исполнительное производство. Ситуация осложнялась тем, что должница проживает в Архангельске и уже года два в свой деревенский дом не приезжает.В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» взыскателям было предложено снести забор за свой счёт, в противном случае, исполнение решения суда могло затянуться.На днях в присутствии судебных приставов и понятых злополучный забор был убран. После чего приглашённые специалисты-геодезисты с помощью приборов сверили границы земельных владений по межевому плану и обозначили их лентой. В территориальном споре между соседями поставлена точка.Отметим, что, в соответствии с законодательством, у взыскателей есть право взыскать понесённые ими расходы на снос забора с должницы.