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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Судебные приставы заставили нерадивого архангельского папу вспомнить о ребёнке

По решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех заработков. Не имея официального источника доходов, мужчина алименты платил исправно. Однако с февраля 2016 года выплаты прекратились.
Долг по алиментам на сумму 90 тысяч рублей стал причиной возбуждения уголовного дела по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей».

Судебный пристав-исполнитель проводил с должником беседы, напоминал об обязанности содержать ребенка, предупреждал об ответственности в случае уклонения от исполнения судебного решения. Но мужчина выводов для себя не делал, продолжая уклоняться от уплаты алиментов.

Даже привлечение в августе прошлого года к административной ответственности и наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов не заставило должника принять меры к исполнению своих родительских обязанностей.

В результате, принимая во внимание злостное уклонение от уплаты алиментов, в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело. И только это заставило жителя Архангельской области вспомнить о ребёнке и выплатить долг по алиментам — 90 тысяч рублей были перечислены взыскателю.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, который после рассмотрения материалов вынесет своё заключение. А уголовной ответственности можно было бы избежать, если бы мужчина не забыл о своих обязательствах и вовремя выплачивал деньги своему ребенку.   


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автор: ssp
просмотров: 108
дата: 26.01.17 | 18:23
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