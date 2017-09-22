Сухая погода позволила возобновить работы по замене асфальта на улицах Архангельска
сегодня 13:01
102
0
Полностью завершен ремонт на трех объектах, на финишную прямую выходят дорожные работы еще на четырех городских магистралях.
По словам представителей городской администации, на улицах Комсомольская, Тыко-Вылки, Розинга и Дачная уже нанесено верхнее покрытие асфальта, работы здесь завершены.
При ремонте использовался современный износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), и дороги должны прослужить долго, отмечают специалисты мэрии.
Такое же покрытие нанесено на улицах Урицкого и Советская: здесь подрядчик завершает ремонт съездов. Ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта на Вельской и Никитова, по мере освобождения техники – на улице Гагарина.
На проспекте Новгородский подрядчик выполнил фрезерование и занимается выравниванием колодцев, готовясь приступить к нанесению выравнивающего слоя. На стадии фрезерования находится ремонт Стрелковой улицы.
- Подрядчик ежедневно направляет отчеты о выполненном объеме работ. Специалисты регулярно выезжают на объекты. В настоящее время ремонт ведется в соответствии с графиком. Прогноз погоды оптимистичный, поэтому, сохраняя заданный темп работ, можно завершить их в срок, - пояснил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов - начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Антон Верещагин.