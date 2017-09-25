Свадебная прическа - основа гармоничного образа невесты
сегодня 15:49
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Свадьба в жизни женщины - одно из самых волнительных и радостных событий. К этому дню пара начинает готовиться за многие месяцы, а невеста сталкивается с трудным выбором образа. В этот день девушка должна выглядеть нежно и трогательно.
Немаловажной частью образа невесты является прическа и макияж. Свадебная прическа должна быть продумана до мелочей и подобрана с учетом остальных составляющих образа – платья, аксессуаров и макияжа. Лучше предварительно попробовать несколько разных вариантов, а затем уже определиться.
Квалифицированные специалисты свадебной индустрии помогут вам совершить верный выбор и подобрать идеальную свадебную прическу и макияж для вашего торжества.
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