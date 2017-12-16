Светящиеся морское царство поселилось в архангельском Петровском парке

Петровский парк в субботу превратился в настоящий Парк развлечений. Днём – катание на собачьих упряжках и хоккей, а вечером – световое шоу на фасаде драмтеатра и светящиеся арт-объекты, которых Архангельск доселе никогда не видел.

Нескончаемым потоком дети вместе с родителями шли сегодня днём к зданию драмтеатра. Здесь самых маленьких угощали конфетами и катали на упряжках, запряженных задорными хаски. Некоторые увлеклись игрой в хоккей, а некоторые вспомнили старинную забаву – игру в снежки. Весело было всем. Родители малышей с нетерпением ждали вечера, когда должно было начаться удивительное световое шоу.С наступлением темноты парк засиял яркими красками – появились светящиеся рыбы, необычные улитки, возник аквалангист-исследователь и летучий корабль, ожили даже водоросли – территория превратилась в настоящее морское царство. Самые маленькие облюбовали арт-объект "Рыбак-рыба". Малыши могли почувствовать себя в роли героя легендарного произведения Хемингуэя. Над инсталляциями и арт-объектами трудились художники-специалисты из Северодвинска и Владивостока. Горожане оценили.Завершающим аккордом светового шоу стал видеомэппинг. Здание драмтеатра осветила проекция, посвященная юбилею Архангельской области.