Архангельск: Общество

фото, видео с места события Священник рассказал северодвинским военным о вреде сквернословия Священник Антоний Власов встретился со служащими дивизиона зенитно-ракетного полка города корабелов. Он рассказал военным о причинах возникновения и важности противодействия греху сквернословия в армейской среде. Часть лекции была посвящена культуре разговорной речи и сохранению русского языка как национального достояния, - пояснили в архангельской епархии.



«Человек, согрешающий сквернословием, добровольно лишает себя помощи Божией, Его Спасительной Благодати. Воинское служение требует особых моральных и волевых качеств, но именно вера в Бога, непрестанная личная борьба человека со страстями и грехами, следование путем заповедей Христовых наполняет это служение духовным смыслом», — сказал отец Антоний.







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