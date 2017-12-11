Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными

Летом 2016 года в СМИ Красноярского края появились сообщения о находках гигантских моллюсков в Енисее. Городской пляж Красноярска был буквально завален этими моллюсками, длина раковины которых превышала 20 сантиметров. Красноярские специалисты предполагали, что местные моллюски резко увеличились в размерах из-за повышенной температуры воды.Основываясь на этих сообщениях, группа ученых из Северного Арктического федерального университета и Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН провела полевой выезд по отбору образцов этих моллюсков. Информация СМИ подтвердилась — в Енисее действительно были найдены моллюски огромных размеров.В результате молекулярно-генетических исследований было установлено, что красноярские гиганты принадлежат к двум видам пресноводных двустворчатых моллюсков из рода китайских беззубок (Sinanodonta). Это чужеродные виды — ранее они никогда не встречались в реках Сибири.Один из этих видов широко известен как инвазийный моллюск, который живет в бассейне реки Янцзы (Китай), но широко распространился в других регионах из-за расселения рыб — хозяев его личинок. Например, сейчас он заселяет реки, пруды и озера в пределах почти 20 стран Европы, в том числе Австрии, Франции, Словакии, Швеции, Италии. Недавно его обнаружили в Мьянме. Однако, находка в Енисее — первая встреча чужеродного вселенца в фауне России.Второй вид (Sinanodonta ovata) встречается в малых реках Хасанского района Приморского края, а также в Японии и Корее. Ранее он не проявлял склонности к биологическим инвазиям, и встречался только в пределах естественного ареала.В итоге удалось установить, что в Енисей одновременно вселилось два вида чужеродных моллюсков, один родом из Янцзы, а второй с Дальнего Востока. О причинах этой инвазии можно только гадать, однако моллюски могли попасть в великую сибирскую реку вместе с рыбами-хозяевами или же путем вселения аквариумистами. Учитывая, что возраст моллюсков в Енисее достигает десяти и более лет, можно предполагать, что эта инвазия произошла довольно давно, и местное население заинтересовалось гигантскими моллюсками, только когда они достигли значительных размеров и численности, — сообщают ученые.Китайская беззубка опасна для местных видов пресноводных животных. Она конкурирует с ними за пищу и место обитания. При появлении в водоеме китайской беззубки местные виды моллюсков часто резко сокращаются в численности или даже полностью вымирают, как это произошло в Малайзии и на некоторых островах Малайского архипелага. Кроме того, вселенцы могут вредить местным видам рыб, а также изменять условия среды водоемов.Истинные масштабы енисейской инвазии пока не известны. Может быть, моллюски обитают только в пределах города Красноярска. Однако, учитывая их способности расселяться с рыбами, они могут и распространиться более широко, в том числе появиться в притоках великой северной реки. Экологические последствия этой инвазии сложно предугадать, но они могут быть очень серьезными, - сообщает пресс-служба САФУ.