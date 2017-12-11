Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными

сегодня 14:46
132 0
Специалистам Северного (Арктического) федерального университета удалось обнаружить первую инвазию китайских беззубок в России.
 >
Фото: ahatiny.ru
Летом 2016 года в СМИ Красноярского края появились сообщения о находках гигантских моллюсков в Енисее. Городской пляж Красноярска был буквально завален этими моллюсками, длина раковины которых превышала 20 сантиметров. Красноярские специалисты предполагали, что местные моллюски резко увеличились в размерах из-за повышенной температуры воды.
 
Основываясь на этих сообщениях, группа ученых из Северного Арктического федерального университета и Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН провела полевой выезд по отбору образцов этих моллюсков. Информация СМИ подтвердилась — в Енисее действительно были найдены моллюски огромных размеров.
В результате молекулярно-генетических исследований было установлено, что красноярские гиганты принадлежат к двум видам пресноводных двустворчатых моллюсков из рода китайских беззубок (Sinanodonta). Это чужеродные виды — ранее они никогда не встречались в реках Сибири.
 
Один из этих видов широко известен как инвазийный моллюск, который живет в бассейне реки Янцзы (Китай), но широко распространился в других регионах из-за расселения рыб — хозяев его личинок. Например, сейчас он заселяет реки, пруды и озера в пределах почти 20 стран Европы, в том числе Австрии, Франции, Словакии, Швеции, Италии. Недавно его обнаружили в Мьянме. Однако, находка в Енисее — первая встреча чужеродного вселенца в фауне России.
 
Второй вид (Sinanodonta ovata) встречается в малых реках Хасанского района Приморского края, а также в Японии и Корее. Ранее он не проявлял склонности к биологическим инвазиям, и встречался только в пределах естественного ареала.
В итоге удалось установить, что в Енисей одновременно вселилось два вида чужеродных моллюсков, один родом из Янцзы, а второй с Дальнего Востока. О причинах этой инвазии можно только гадать, однако моллюски могли попасть в великую сибирскую реку вместе с рыбами-хозяевами или же путем вселения аквариумистами. Учитывая, что возраст моллюсков в Енисее достигает десяти и более лет, можно предполагать, что эта инвазия произошла довольно давно, и местное население заинтересовалось гигантскими моллюсками, только когда они достигли значительных размеров и численности, — сообщают ученые.
 
Китайская беззубка опасна для местных видов пресноводных животных. Она конкурирует с ними за пищу и место обитания. При появлении в водоеме китайской беззубки местные виды моллюсков часто резко сокращаются в численности или даже полностью вымирают, как это произошло в Малайзии и на некоторых островах Малайского архипелага. Кроме того, вселенцы могут вредить местным видам рыб, а также изменять условия среды водоемов.
 
Истинные масштабы енисейской инвазии пока не известны. Может быть, моллюски обитают только в пределах города Красноярска. Однако, учитывая их способности расселяться с рыбами, они могут и распространиться более широко, в том числе появиться в притоках великой северной реки. Экологические последствия этой инвазии сложно предугадать, но они могут быть очень серьезными, - сообщает пресс-служба САФУ. 
132 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Общество | Новости раздела
 
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
На набережной Северной Двины в районе площади Мира в скором времени могут появиться горка с 70-метровым спуском, лыжня и ледовый каток, которые будут освещаться.
сегодня 15:26
81
 
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Специалистам Северного (Арктического) федерального университета удалось обнаружить первую инвазию китайских беззубок в России.
сегодня 14:46
133
 
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Народные избранники северодвинского Горсовета на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.
сегодня 14:27
95
 
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
В ходе пятнично-субботних разборок в ресторане «Летний сад» и клубе «Эксклюзив» пострадали несколько человек. Есть раненые. Виновники конфликта задержаны.
сегодня 14:26
579
 
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Поздно ночью в пятницу и субботу в двух увеселительных заведениях областного центра произошли разборки со стрельбой из травматического пистолета.
сегодня 12:24
975 1
Boater: Появление с оружием в местах проведения массовых мероприятий уже является нарушением...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080