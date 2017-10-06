Тайно живший неделю на даче у бывшей сожительницы бездомный попал под статью

Мужчина снес навесной замок на входной двери и проник в дом на дачном участке в СНТ «Ягодник» Приморского района. Хозяйка была возмущена таким поведением своего бывшего возлюбленного. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина пояснил следователю, что проник в дачный дом к бывшей сожительнице, так как ему негде жить. Через неделю туда приехала хозяйка, которая, обнаружив его в помещении, вызвала сотрудников правоохранительных органов.В областном управлении СКР пояснили, что за незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.