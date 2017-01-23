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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Темой номер один на планерке у губернатора стал утопающий в снегу Архангельск

Оперативное совещание в правительстве области началось сегодня с обсуждения последствий обильного снегопада в Архангельской области и губернаторского призыва к мобилизации всех сил для очистки дорог и дворов.

По оценке главы региона, если основные магистрали более-менее приведены в порядок, то дворы остаются неубранными.

Игорь Орлов обратился к главам муниципалитетов с требованием отработать вопрос с управляющими компаниями по срокам и графикам очистки дворовых территорий.

Отдельного внимания заслужила проблема с уборкой снега в столице Поморья. Ситуация осложняется тем, что в большинстве случаев дворовые территории не принадлежат управляющим компаниям – их зона ответственности заканчивается по линии отмостки дома. Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева, такое решение городских властей, принятое несколько лет назад, было обусловлено планами по строительству дворовых парковок. Закон позволяет передать дворы на обслуживание УК, причем это не повлечет за собой возникновения арендной платы за землю. 

Губернатор дал поручение изучить ситуацию с дворовыми территориями в Архангельске и выработать механизмы, в том числе законодательного решения этой проблемы, отметили в пресс-службе областного правительства. 

Игорь Орлов подчеркнул, что в рамках оперативных штабов по уборке земель муниципальные власти должны более активно взаимодействовать с владельцами торговых центров и магазинов. Государственные же и муниципальные учреждения и вовсе обязаны показать пример внимательного отношения к посетителям, вовремя убирая снег со своей территории.

  
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просмотров: 452
дата: 23.01.17 | 16:05
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
kemastreet (2)
Ноябрь,декабрь малоснежные были,почему тогда было не поделить территории,не насадить лопаты?Да хайлом торговали,мололи языком и перерезали ленточки!
23.01.17
17:25
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fantazer (1)
Следуя комментариям (в тренде- модного на регалии и звания, а-ля рода "благородного"-Тузика со шлейкой и фотоаппаратом) в предыдущей теме, нам нужно звать обратно бесхозяйственника-политикана. Вот сразу всё наладится, появятся газеты о восхвалении се6я любимого, а снег, что там снег, придёт весна и всё растает. А прорывы водоканала сами затянутся.
23.01.17
17:03
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