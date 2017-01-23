Оперативное совещание в правительстве области началось сегодня с обсуждения последствий обильного снегопада в Архангельской области и губернаторского призыва к мобилизации всех сил для очистки дорог и дворов.

По оценке главы региона, если основные магистрали более-менее приведены в порядок, то дворы остаются неубранными.

Игорь Орлов обратился к главам муниципалитетов с требованием отработать вопрос с управляющими компаниями по срокам и графикам очистки дворовых территорий.

Отдельного внимания заслужила проблема с уборкой снега в столице Поморья. Ситуация осложняется тем, что в большинстве случаев дворовые территории не принадлежат управляющим компаниям – их зона ответственности заканчивается по линии отмостки дома. Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева, такое решение городских властей, принятое несколько лет назад, было обусловлено планами по строительству дворовых парковок. Закон позволяет передать дворы на обслуживание УК, причем это не повлечет за собой возникновения арендной платы за землю.

Губернатор дал поручение изучить ситуацию с дворовыми территориями в Архангельске и выработать механизмы, в том числе законодательного решения этой проблемы, отметили в пресс-службе областного правительства.

Игорь Орлов подчеркнул, что в рамках оперативных штабов по уборке земель муниципальные власти должны более активно взаимодействовать с владельцами торговых центров и магазинов. Государственные же и муниципальные учреждения и вовсе обязаны показать пример внимательного отношения к посетителям, вовремя убирая снег со своей территории.