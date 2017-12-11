Теплая погода не позволяет открыть в Поморье ледовые переправы

На региональных дорогах Архангельской области из-за погодных условий не открыта ни одна ледовая переправа.

В начале декабря в северных районах Архангельской области дорожники приступили к наморозке ледовых переправ. Однако пришедшая в регион оттепель вынудила замедлить темпы проведения данных работ.

Обустройству ледовых переправ иногда препятствуют и водители. В минувшую пятницу в Верхнетоемском районе водитель «УАЗа», несмотря на шлагбаум и запрещающие знаки, выехал на заливаемую переправу через реку Тойма. Машина провалилась под лёд, люди не пострадали. Однако на переправе образовался пролом, что увеличило сроки устройства ледовой дороги.

Дорожники предупреждают: любая попытка пересечь только ещё формирующийся на реках Архангельской области ледовый покров на автотранспортном средстве может обернуться трагедией.