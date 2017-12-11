Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Теплая погода не позволяет открыть в Поморье ледовые переправы

сегодня 17:34
127 0
На региональных дорогах Архангельской области из-за погодных условий не открыта ни одна ледовая переправа.
 >
Фото: sibhar.ru

В начале декабря в северных районах Архангельской области дорожники приступили к наморозке ледовых переправ. Однако пришедшая в регион оттепель вынудила замедлить темпы проведения данных работ.

Обустройству ледовых переправ иногда препятствуют и водители. В минувшую пятницу в Верхнетоемском районе водитель «УАЗа», несмотря на шлагбаум и запрещающие знаки, выехал на заливаемую переправу через реку Тойма. Машина провалилась под лёд, люди не пострадали. Однако на переправе образовался пролом, что увеличило сроки устройства ледовой дороги.

Дорожники предупреждают: любая попытка пересечь только ещё формирующийся на реках Архангельской области ледовый покров на автотранспортном средстве может обернуться трагедией.

127 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
Общество | Новости раздела
 
Теплая погода не позволяет открыть в Поморье ледовые переправы
Теплая погода не позволяет открыть в Поморье ледовые переправы
На региональных дорогах Архангельской области из-за погодных условий не открыта ни одна ледовая переправа.
сегодня 17:34
128
 
Архангелогородцев ждет очередное падение напора воды в кранах из-за аварии на сетях
Архангелогородцев ждет очередное падение напора воды в кранах из-за аварии на сетях
На магистральном водоводе в районе Центральных очистных сооружений обнаружена утечка. Работы по её устранению будут проводится специалистами «Водоканала» в ночь с 12 на 13 декабря.
сегодня 17:05
351
 
Министр природных ресурсов Поморья сложил с себя полномочия
Министр природных ресурсов Поморья сложил с себя полномочия
Губернатор Поморья подписал распоряжение о добровольном прекращении полномочий министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина.
сегодня 16:05
331
 
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
Архангельская набережная превратится в центр зимних забав
На набережной Северной Двины в районе площади Мира в скором времени могут появиться горка с 70-метровым спуском, лыжня и ледовый каток, которые будут освещаться.
сегодня 15:26
270
 
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Тайна огромных моллюсков из реки Енисей раскрыта архангельскими учеными
Специалистам Северного (Арктического) федерального университета удалось обнаружить первую инвазию китайских беззубок в России.
сегодня 14:46
363
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080