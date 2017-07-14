Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Архангельской области в выходные
сегодня 15:01
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В течение следующей недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха сопровождаемое кратковременными дождями и грозами.
По данным специалистов гидрометцентра, в предстоящие выходные Архангельская область останется под влиянием обширного циклона, сформировавшегося над Республикой Карелия.
Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов тепла, днем +22-27, на юго-востоке воздух может прогреться и до 30 градусов. Местами пройдут дожди, в отдельных районах, возможно, с грозами.