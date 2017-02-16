Архангельск: Общество

фото, видео с места события Теплоснабжающая компания Котласского района «нагрела» энергорынок на 2,2 млн рублей Местные поставщики тепла накопили долгов, что повлекло за собой расторжение договоров энергоснабжения и аренды котельных. В дальнейшем «долговое бремя» ляжет на плечи добросовестных потребителей. И все это при попустительстве властей.



Однако в Котласском районе, вопреки позиции федерального центра, предприятия ЖКХ продолжают действовать по «накатанной» схеме: накапливают долги, расторгают договор энергоснабжения, перестают быть арендаторами имущества, а их долги «по наследству» переходят добросовестным потребителям.



Не раз уже было сказано, что причиной образования задолженности за электроэнергию в районах и муниципальных образованиях является фактическое самоустранение органов местного самоуправления от надлежащего контроля за деятельностью организаций ЖКХ. Настораживает и тот факт, что районные администрации изначально подписывают договоры с неэффективными арендаторами муниципального имущества.



А между тем, суммы, выводимые из оборота энергорынка, исчисляются уже не десятками и не сотнями тысяч, а миллионами рублей.



Показательным примером неисполнения президентских поручений в Котласском районе является картина, написанная ООО «Теплоэнергосервис». Копить задолженность предприятие начало с сентября 2016 года, и по состоянию на 6 февраля она превысила 2,2 миллиона рублей. В конце прошлого года администрация МО «Котласский муниципальный район» расторгла с Теплоэнергосервисом договор аренды девяти местных котельных, в связи с чем руководство ООО направило, в свою очередь, в адрес гарантирующего поставщика заявление о намерении аннулировать договор энергоснабжения этих объектов.



К обслуживанию котельных в Сольвычегодске ООО «Теплоэнергосервис» приступило в августе 2016 года, после того как районная администрация заключила с ним договор аренды на 11 месяцев. Причем процедура была выполнена без проведения конкурса, в обход ФЗ «О защите конкуренции»: власти Котласского района просто ввели режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, в котором можно требовать от энергетиков обеспечения бесперебойного электроснабжения подконтрольных объектов даже при наличии критической задолженности за электроэнергию.



Однако не все прошло так гладко, как хотелось районной администрации: ПАО «Архэнергосбыт» направило обращение в УФАС по Архангельской области о нарушении антимонопольного законодательства - без проведения конкурса должен быть заключен договор концессии, но не аренды. Антимонопольное ведомство, как и ожидалось, встало на сторону сбытовой компании: администрации МО «Котласский муниципальный район» было выдано предупреждение об устранении нарушений в срок до 01.07.2017. После этого договор между ООО и районной администрацией и был расторгнут.



От предприятия в адрес Энергосбыта поступили документы для заключения договоров цессии в отношении учреждений, финансируемых из местного бюджета, на общую сумму 1,5 миллионов рублей. Однако судьба остальной задолженности не определена. По крайней мере, ни одного графика погашения задолженности руководство «Теплоэнергосервиса» в Котласское отделение ПАО «Архэнергосбыт» не представило.



Более того, районная прокуратура, куда сбытовики направили заявление о неисполненных обязательствах по оплате электроэнергии со стороны указанного контрагента, ответила, что оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования нет, так как доказательств нецелевого расходования денежных средств не выявлено.



Скорее всего, имеющаяся задолженность станет мертвой, а та, в свою очередь, зачастую тяжким бременем ложится на плечи добросовестных потребителей.



Чтобы остановить рост долгов за энергоресурсы на розничном рынке, правительство РФ выпустило

Казалось бы, в свете пристального внимания федеральных властей к довольно тяжелой ситуации, cложившейся на розничном рынке электроэнергетики Архангельской области (июльские поручения Владимира Путина, декабрьская «дорожная карта» Аркадия Дворковича), просроченная задолженность за электроэнергию должна сокращаться с неумолимой скоростью впредь до полного исчезновения.Однако в Котласском районе, вопреки позиции федерального центра, предприятия ЖКХ продолжают действовать по «накатанной» схеме: накапливают долги, расторгают договор энергоснабжения, перестают быть арендаторами имущества, а их долги «по наследству» переходят добросовестным потребителям.Не раз уже было сказано, что причиной образования задолженности за электроэнергию в районах и муниципальных образованиях является фактическое самоустранение органов местного самоуправления от надлежащего контроля за деятельностью организаций ЖКХ. Настораживает и тот факт, что районные администрации изначально подписывают договоры с неэффективными арендаторами муниципального имущества.А между тем, суммы, выводимые из оборота энергорынка, исчисляются уже не десятками и не сотнями тысяч, а миллионами рублей.Показательным примером неисполнения президентских поручений в Котласском районе является картина, написанная ООО «Теплоэнергосервис». Копить задолженность предприятие начало с сентября 2016 года, и по состоянию на 6 февраля она превысила 2,2 миллиона рублей. В конце прошлого года администрация МО «Котласский муниципальный район» расторгла с Теплоэнергосервисом договор аренды девяти местных котельных, в связи с чем руководство ООО направило, в свою очередь, в адрес гарантирующего поставщика заявление о намерении аннулировать договор энергоснабжения этих объектов.К обслуживанию котельных в Сольвычегодске ООО «Теплоэнергосервис» приступило в августе 2016 года, после того как районная администрация заключила с ним договор аренды на 11 месяцев. Причем процедура была выполнена без проведения конкурса, в обход ФЗ «О защите конкуренции»: власти Котласского района просто ввели режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности, в котором можно требовать от энергетиков обеспечения бесперебойного электроснабжения подконтрольных объектов даже при наличии критической задолженности за электроэнергию.Однако не все прошло так гладко, как хотелось районной администрации: ПАО «Архэнергосбыт» направило обращение в УФАС по Архангельской области о нарушении антимонопольного законодательства - без проведения конкурса должен быть заключен договор концессии, но не аренды. Антимонопольное ведомство, как и ожидалось, встало на сторону сбытовой компании: администрации МО «Котласский муниципальный район» было выдано предупреждение об устранении нарушений в срок до 01.07.2017. После этого договор между ООО и районной администрацией и был расторгнут.От предприятия в адрес Энергосбыта поступили документы для заключения договоров цессии в отношении учреждений, финансируемых из местного бюджета, на общую сумму 1,5 миллионов рублей. Однако судьба остальной задолженности не определена. По крайней мере, ни одного графика погашения задолженности руководство «Теплоэнергосервиса» в Котласское отделение ПАО «Архэнергосбыт» не представило.Более того, районная прокуратура, куда сбытовики направили заявление о неисполненных обязательствах по оплате электроэнергии со стороны указанного контрагента, ответила, что оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования нет, так как доказательств нецелевого расходования денежных средств не выявлено.Скорее всего, имеющаяся задолженность станет мертвой, а та, в свою очередь, зачастую тяжким бременем ложится на плечи добросовестных потребителей.Чтобы остановить рост долгов за энергоресурсы на розничном рынке, правительство РФ выпустило постановление , которое вводит систему банковских гарантий для неплательщиков за газ, тепло и электроэнергию. Изменения коснутся «неотключаемых» потребителей, как раз таких, как ООО «Теплоэнергосервис». Если абоненты накопят долг в размере двух среднемесячных платежей, то должны будут предоставить гарантирующему поставщику финансовую гарантию. При этом, как сообщает газета «КоммерсантЪ», списки должников будут направляться региональным властям, которые уж точно заинтересованы в исполнении июльских поручений Владимира Путина. версия для печати просмотров: 80

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