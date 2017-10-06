Тюремный срок получил экс-глава дорожного предприятия Нарьян-Мара за присвоение

Схема хищения была предельно простой. Дорожник заключал фиктивные договора возмездного оказания услуг для нужд предприятия, а денежные вознаграждения, получаемые по указанным подрядам, якобы передавал неким исполнителям - жителям Выборгского района Ленинградской области, копии документов которых имелись у него в распоряжении.На самом же деле ленинградцы даже не были осведомлены о своём участии в предприятии, а деньги в полном объёме присваивались хитроумным дельцом. При этом, выполнение работ по заключаемым договорам предусматривалось силами иных лиц, как состоящими в штате предприятия, так и привлекаемым по договорам возмездного оказания услуг.По данным регионального управления ФСБ, в ходе предварительного следствия и судебных слушаний экс-глава предприятия признал свою вину и раскаялся. Возместил причинённый предприятию ущерб в полном объеме.Суд назначил дорожнику три года лишения свободы со штрафом 500 000 рублей.