Только 25 призывников Поморья смогут пополнить ряды элитных подразделений войск

Осенью этого года около 1500 северян будут призваны в армию. Ребятам предстоит служить в Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках и на Северном флоте, а также обеспечивать безопасность страны в составе Национальной гвардии.

Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25 человек из полутора тысяч, смогут попасть в ВДВ и спецназ ГРУ.

Эти элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников Поморья. Но, по словам военного комиссара Архангельской области Григория Багинского, набор ограничен. Кроме того, высочайшие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической форме кандидатов.



Военный комиссар региона обратил внимание на три основных акцента осеннего призыва 2017 года:



- он посвящается 100-летию образования военных комиссариатов на территории Архангельской области;

- впервые в Поморье на прохождение срочной службы направляются «юнармейцы»;

- отмечено многократное снижение количества уклонистов.



Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях.