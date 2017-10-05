Только 25 призывников Поморья смогут пополнить ряды элитных подразделений войск

|
05 октября, четверг 15:45
|
$58.53
€70.43
|
|
Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25 человек из полутора тысяч, смогут попасть в ВДВ и спецназ ГРУ.
Эти элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников Поморья. Но, по словам военного комиссара Архангельской области Григория Багинского, набор ограничен. Кроме того, высочайшие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической форме кандидатов.
Военный комиссар региона обратил внимание на три основных акцента осеннего призыва 2017 года:
- он посвящается 100-летию образования военных комиссариатов на территории Архангельской области;
- впервые в Поморье на прохождение срочной службы направляются «юнармейцы»;
- отмечено многократное снижение количества уклонистов.
Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях.
|