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Общество | Главные новости

Торговавший «корочками» архангельский гордумовец ответит в суде за взятку

вчера 10:28
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Депутат Архангельской городской Думы Гусейн Алиев обвиняется в получении вознаграждения за выдачу «корочки» помощника парламентария. От дачи каких-либо показаний народный избранник отказался.
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Фото: Perepel-krym.ru
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Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2016-го по январь 2017 года Алиев получил через посредника в общей сумме 445 тысяч рублей. За эти деньги он выдал заинтересованному лицу удостоверение помощника депутата Архангельской городской Думы.

В марте этого года парламентарий был задержан с поличным. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме Алиева по этому делу проходит и посредник в получении взятки – архангельский предприниматель Арастун Меджидов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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Vadimych
04.07.17
15:09
Судя по ФИО фигурантов, дело в Баку происходило)
 
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