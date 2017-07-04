Торговавший «корочками» архангельский гордумовец ответит в суде за взятку
вчера 10:28
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Депутат Архангельской городской Думы Гусейн Алиев обвиняется в получении вознаграждения за выдачу «корочки» помощника парламентария. От дачи каких-либо показаний народный избранник отказался.
Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2016-го по январь 2017 года Алиев получил через посредника в общей сумме 445 тысяч рублей. За эти деньги он выдал заинтересованному лицу удостоверение помощника депутата Архангельской городской Думы.
В марте этого года парламентарий был задержан с поличным. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме Алиева по этому делу проходит и посредник в получении взятки – архангельский предприниматель Арастун Меджидов.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
15:09