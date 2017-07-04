Торговавший «корочками» архангельский гордумовец ответит в суде за взятку

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2016-го по январь 2017 года Алиев получил через посредника в общей сумме 445 тысяч рублей. За эти деньги он выдал заинтересованному лицу удостоверение помощника депутата Архангельской городской Думы.



В марте этого года парламентарий был задержан с поличным. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме Алиева по этому делу проходит и посредник в получении взятки – архангельский предприниматель Арастун Меджидов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.