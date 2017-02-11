наверх
Новости Архангельска
11 февраля, суббота 12:15
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
10.02.17
В Архангельске открыли первое почтовое мини-отделение
98
10.02.17
«Почтамаркет» выпустил первый каталог 2017 года с товарами к 23 февраля и 8 марта
91
10.02.17
Году экологии в России посвящается
84
10.02.17
Купить квартиру в новостройке стало проще и дешевле
83
10.02.17
В День российской науки глава Новодвинска вручил именые стипендии
76
10.02.17
Более 5 тысяч учащихся области ознакомились с основами пенсионной грамотности
73
10.02.17
Молодёжная экологическая организация ЭТАС ищет координаторов Экобатла
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Торговцы «просрочкой» заперли «хрюш» в магазине на окраине Архангельска

Активисты движения «Хрюши против» провели очищающий рейд в магазине «Анастасия», расположенном в Цигломени на улице Ленинская. Перешагнув порог супермаркета, волонтёры сразу столкнулись с грубым поведением сотрудников универсама.
Проверку в этом магазине активисты проводили по жалобе подписчика официальной группы «хрюш» в социальной сети. Недовольство этого человека оказалось оправданным. По итогам рейда было собрано 5 корзинок просроченных продуктов, среди которых оказались: пиво, майонезы, вафли, специи, газированная вода, кетчуп, шоколад и детское питание.

Видимо, хозяйка магазина знала, что на прилавках много некачественных товаров, поэтому почти весь рейд оскорбляла и отталкивала оператора и волонтеров. Затем продавцы закрыли двери магазина и «хрюши» оказались в плену у торговцев «просрочкой». Поняв, что хамство уже не помогает, предпринимательница стала жаловаться волонтёрам на тяжёлую жизнь бизнес-леди, большие налоги и огромное количество проверок.

В итоге у всего найденного непригодного товара была нарушена целостность упаковки. Из-за постоянного давления руководства магазина на волонтёров, в корзину с «просрочкой» попало свежее пиво, которое также было вскрыто сотрудниками магазина в конце рейда. По словам «хрюш», их организация с себя вину не снимает, однако работники магазина тоже должны были смотреть на маркировки перед вскрытием.

Про скандальный рейд рассказали даже в эфире федерального канала "РЕН ТВ" в программе "Экстренный вызов". 

Напомним, в прошлом году активисты движения «Хрюши против» уже побывали в Цигломени. Тогда они проверили магазин «Дисма». 
  
версия для печати
  
просмотров: 36
дата: 11.02.17 | 12:08
комментариев: 0
видео Видеосопроводжение
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080