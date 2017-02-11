Архангельск: Общество

фото, видео с места события Торговцы «просрочкой» заперли «хрюш» в магазине на окраине Архангельска Активисты движения «Хрюши против» провели очищающий рейд в магазине «Анастасия», расположенном в Цигломени на улице Ленинская. Перешагнув порог супермаркета, волонтёры сразу столкнулись с грубым поведением сотрудников универсама.



Видимо, хозяйка магазина знала, что на прилавках много некачественных товаров, поэтому почти весь рейд оскорбляла и отталкивала оператора и волонтеров. Затем продавцы закрыли двери магазина и «хрюши» оказались в плену у торговцев «просрочкой». Поняв, что хамство уже не помогает, предпринимательница стала жаловаться волонтёрам на тяжёлую жизнь бизнес-леди, большие налоги и огромное количество проверок.



В итоге у всего найденного непригодного товара была нарушена целостность упаковки. Из-за постоянного давления руководства магазина на волонтёров, в корзину с «просрочкой» попало свежее пиво, которое также было вскрыто сотрудниками магазина в конце рейда. По словам «хрюш», их организация с себя вину не снимает, однако работники магазина тоже должны были смотреть на маркировки перед вскрытием.



Про скандальный рейд рассказали даже в эфире федерального канала "РЕН ТВ" в программе "Экстренный вызов".



Напомним, в прошлом году активисты движения «Хрюши против» уже побывали в Цигломени. Тогда они

Проверку в этом магазине активисты проводили по жалобе подписчика официальной группы «хрюш» в социальной сети. Недовольство этого человека оказалось оправданным. По итогам рейда было собрано 5 корзинок просроченных продуктов, среди которых оказались: пиво, майонезы, вафли, специи, газированная вода, кетчуп, шоколад и детское питание.Видимо, хозяйка магазина знала, что на прилавках много некачественных товаров, поэтому почти весь рейд оскорбляла и отталкивала оператора и волонтеров. Затем продавцы закрыли двери магазина и «хрюши» оказались в плену у торговцев «просрочкой». Поняв, что хамство уже не помогает, предпринимательница стала жаловаться волонтёрам на тяжёлую жизнь бизнес-леди, большие налоги и огромное количество проверок.В итоге у всего найденного непригодного товара была нарушена целостность упаковки. Из-за постоянного давления руководства магазина на волонтёров, в корзину с «просрочкой» попало свежее пиво, которое также было вскрыто сотрудниками магазина в конце рейда. По словам «хрюш», их организация с себя вину не снимает, однако работники магазина тоже должны были смотреть на маркировки перед вскрытием.Про скандальный рейд рассказали даже в эфире федерального канала "РЕН ТВ" в программе "Экстренный вызов".Напомним, в прошлом году активисты движения «Хрюши против» уже побывали в Цигломени. Тогда они проверили магазин «Дисма». версия для печати 36

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