Проверку в этом магазине активисты проводили по жалобе подписчика официальной группы
«хрюш» в социальной сети. Недовольство этого человека оказалось оправданным. По итогам рейда было собрано 5 корзинок просроченных продуктов, среди которых оказались: пиво, майонезы, вафли, специи, газированная вода, кетчуп, шоколад и детское питание.
Видимо, хозяйка магазина знала, что на прилавках много некачественных товаров, поэтому почти весь рейд оскорбляла и отталкивала оператора и волонтеров. Затем продавцы закрыли двери магазина и «хрюши» оказались в плену у торговцев «просрочкой». Поняв, что хамство уже не помогает, предпринимательница стала жаловаться волонтёрам на тяжёлую жизнь бизнес-леди, большие налоги и огромное количество проверок.
В итоге у всего найденного непригодного товара была нарушена целостность упаковки. Из-за постоянного давления руководства магазина на волонтёров, в корзину с «просрочкой» попало свежее пиво, которое также было вскрыто сотрудниками магазина в конце рейда. По словам «хрюш», их организация с себя вину не снимает, однако работники магазина тоже должны были смотреть на маркировки перед вскрытием.
Про скандальный рейд рассказали даже в эфире федерального канала "РЕН ТВ" в программе "Экстренный вызов".
Напомним, в прошлом году активисты движения «Хрюши против» уже побывали в Цигломени. Тогда они проверили
магазин «Дисма».