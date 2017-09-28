Транспортный терминал на МРВ превратился в груду строительного мусора
сегодня 22:39
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На площади у Морского речного вокзала в Архангельске рабочие завершили демонтаж фасада здания одного из транспортных терминалов. В соответствии с графиком, к воскресенью площадь должна быть очищена от мусора.
Строители завершают снос здания транспортного терминала. Работы должны были завершиться ещё 1 сентября, однако подрядчик не успевал ликвидировать здание, и срок был продлен
ещё на один месяц. В этот раз, похоже, рабочие завершат демонтаж вовремя. Фасад строения полностью ликвидирован, он превратился в груду строительного мусора. Сейчас на площадке продолжают работы экскаваторы
.
Напомним, на этом месте появятся пешеходные тротуары, газоны и парковки. Приведение территории в первоначальное состояние будет закончено к ноябрю. Возведение второго терминала должно быть закончено в течение трех лет.