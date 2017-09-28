Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
1602
27.09.17
1533
26.09.17
1040
27.09.17
833
26.09.17
818
27.09.17
811
27.09.17
726
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Транспортный терминал на МРВ превратился в груду строительного мусора

сегодня 22:39
49 0
На площади у Морского речного вокзала в Архангельске рабочие завершили демонтаж фасада здания одного из транспортных терминалов. В соответствии с графиком, к воскресенью площадь должна быть очищена от мусора.
 
 
 >
Новости по теме
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
В Архангельске заканчивается демонтаж фасада транспортного терминала на МРВ
Еще новости по теме
Строители завершают снос здания транспортного терминала. Работы должны были завершиться ещё 1 сентября, однако подрядчик не успевал ликвидировать здание, и срок был продлен ещё на один месяц. В этот раз, похоже, рабочие завершат демонтаж вовремя. Фасад строения полностью ликвидирован, он превратился в груду строительного мусора. Сейчас на площадке продолжают работы экскаваторы.

Напомним, на этом месте появятся пешеходные тротуары, газоны и парковки. Приведение территории в первоначальное состояние будет закончено к ноябрю. Возведение второго терминала должно быть закончено в течение трех лет.
 
49 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
Новости по теме | Общество
 
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Темпы производства работ 14 сентября лично проинспектировал глава города Игорь Годзиш. Увиденное позволяет говорить о том, что демонтаж спорного объекта будет произведен к октябрю.
15.09.17 00:03
4127 7
Николай К.: Boater, эти морды ( пардон лица) государевыми грамотами обложились и за тысячу с лишним...
 
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
Снос одного из терминалов перед морвокзалом в Архангельске откладывается на месяц
Застройщик подписал соглашение с администрацией Архангельска о переносе сроков демонтажа объекта. К октябрю терминал, который располагается ближе к Дворцу Спорта, должен быть полностью ликвидирован.
01.09.17 15:38
1551 3
Vadimych: Потому что он-Жорик. А был бы каким -нибудь Жоржем Гамлетовичем Абрамяном-тогда ж...
 
В Архангельске заканчивается демонтаж фасада транспортного терминала на МРВ
В Архангельске заканчивается демонтаж фасада транспортного терминала на МРВ
На площади у Морского-речного вокзала продолжаются работы по разборке одного из зданий транспортных терминалов. Работы идут с опозданием, хотя и практически закончен демонтаж фасада.
18.08.17 09:51
1811 2
asharshov: демонтаж идет за счет застройщика...
 
Завершение скандальной стройки у МРВ в Архангельске вновь оказалось под вопросом
Завершение скандальной стройки у МРВ в Архангельске вновь оказалось под вопросом
Сегодня Октябрьский суд вынес решение о незаконности выдачи разрешения на строительство терминала возле Морского речного вокзала в Архангельске. Причина - несоответствие объекта строительным нормам и правилам.
18.04.16 23:41
6569 15
Виктор К.: Неплохая ухмылочка у прокурора на фото)))...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080