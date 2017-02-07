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Архангельск: Общество

     

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Требовать деньги с архангельских должников могут только иногородние коллекторы

С начала 2017 года служба судебных приставов начала осуществлять контроль за коллекторскими агентствами. Заниматься сбором долгов могут только фирмы, внесённые в специальный список подобных организаций.
На сегодняшний день в реестре находится 51 агентство. Ни одной фирмы из Архангельской области в нём нет, следовательно и «выбивать» долги с жителей Поморья могут только иногородние коллекторы.  

Кроме того, с 1 января стали действовать ограничения на деятельность этих организаций. Теперь им запрещено звонить по телефону должнику более одного раза в сутки, двух раз в неделю. Причем, звонок должен быть только до 22 часов. Личные встречи можно организовывать не чаще одного раза в неделю. Если фирма нарушает эти правила, то ей грозит штраф до двух миллионов рублей.

С начала года в Архангельской области на деятельность коллекторских агентств поступило 10 жалоб. Получить консультацию о деятельности коллекторов можно в управлении службы судебных приставов по Архангельской области по телефону: 41-16-03. Сами жалобы принимаются только в письменном виде. 

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

  
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просмотров: 100
дата: 07.02.17 | 16:37
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