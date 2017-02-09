Спектр услуг для 22 воспитанников «Радости» расширился, а сам детсад стал третьим по счёту частным проектом, реализованным на территории Поморья.
– Хотелось бы, чтобы наши дети получали качественное образование. Это невозможно без организации детского сада, в рамках которого можно реализовать соответствующие программы. Поэтому мы решили получить лицензию на право ведения образовательной деятельности, – рассказала директор детсада «Радость» Ирина Оберюхтина.
Отметим, в 2016 году в Архангельской области было открыто семь дошкольных организаций, создано 1600 новых мест для юных северян.