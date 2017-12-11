Три десятка архангельских дворов претендуют на благоустройство в 2018 году

Благоустройство дворов стало возможным благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Программа реализуется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов при софинансировании самих жильцов.Из всех дворов, которые прошли отбор, 11 располагаются в Октябрьском округе, 5 – в Исакогорском и Цигломенском округах, по 3 – в Ломоносовском и Северном округах и в Майской Горке, по 2 – в Соломбале и округе Варавино-Фактория и 1 – в Маймаксе.Комиссия также утвердила список общественных территорий, которые будут благоустраиваются по программе «Комфортная городская среда». Приоритетный объект – парк для горожан, адаптированный для маломобильных групп населения, который появится за кинотеатром «Русь». Также в перечень попали территория Набережной Северной Двины в районе Морского-речного вокзала, сквер на ул. Адмирала Макарова на Бакарице и сквер на ул. 12-й бригады морской пехоты в Маймаксе.Какое количество территорий из данного списка удастся благоустроить уже в следующем году станет известно, как только будет определена сумма финансирования из вышестоящих бюджетов.