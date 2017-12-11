Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Бизнес новости
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Три десятка архангельских дворов претендуют на благоустройство в 2018 году

сегодня 11:27
169 0
Из 39 заявок на благоустройство придомовой территории прошли отбор только 30. Дворы, которые будут обновлять, располагаются в каждом из округов Архангельска.
 >
Фото: imenno.ru
Благоустройство дворов стало возможным благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Программа реализуется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов при софинансировании самих жильцов.
 
Из всех дворов, которые прошли отбор, 11 располагаются в Октябрьском округе, 5 – в Исакогорском и Цигломенском округах, по 3 – в Ломоносовском и Северном округах и в Майской Горке, по 2 – в Соломбале и округе Варавино-Фактория и 1 – в Маймаксе.
 
Комиссия также утвердила список общественных территорий, которые будут благоустраиваются по программе «Комфортная городская среда». Приоритетный объект – парк для горожан, адаптированный для маломобильных групп населения, который появится за кинотеатром «Русь». Также в перечень попали территория Набережной Северной Двины в районе Морского-речного вокзала, сквер на ул. Адмирала Макарова на Бакарице и сквер на ул. 12-й бригады морской пехоты в Маймаксе. 

Какое количество территорий из данного списка удастся благоустроить уже в следующем году станет известно, как только будет определена сумма финансирования из вышестоящих бюджетов.
169 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
Общество | Новости раздела
 
Субботние вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Субботние вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервала стрельба из травмата
Поздно ночью в пятницу и субботу в двух увеселительных заведениях областного центра произошли разборки со стрельбой из травматического пистолета. Пострадавших нет.
сегодня 12:24
161
 
В Мирном два экс-сотрудника Росгвардии отделались штрафами за «шашлычную» взятку
В Мирном два экс-сотрудника Росгвардии отделались штрафами за «шашлычную» взятку
Завершилось судебное разбирательство над двумя бывшими сотрудниками вневедомственной охраны. Правоохранители потребовали от мужчины взятку за несоблюдение мер противопожарной безопасности во время приготовления шашлыков.
сегодня 12:21
72
 
Три десятка архангельских дворов претендуют на благоустройство в 2018 году
Три десятка архангельских дворов претендуют на благоустройство в 2018 году
Из 39 заявок на благоустройство придомовой территории прошли отбор только 30. Дворы, которые будут обновлять, располагаются в каждом из округов Архангельска.
сегодня 11:27
170
 
Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
Самое популярное место у торговцев мороженной рыбкой – уличный базар у дома 95 по Воскресенской, известный в народе как рынок у «Диеты». Именно туда и нагрянула группа проверяющих.
сегодня 10:56
374
 
Малолетний северодвинец за присвоение «наркозакладки» попал под статью
Малолетний северодвинец за присвоение «наркозакладки» попал под статью
Парень нашел на улице пакет с наркотиком, который забрал себе и употребил. Всё, что осталось, он положил себе в карман куртки и носил с собой.
сегодня 10:27
206
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080