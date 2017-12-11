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Общество | Главные новости

Три года колонии получил архангелогородец за липовые купюры

сегодня 10:07
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Мужчина передал подруге пятитысячную купюру, которую до этого сам приобрел. За хранение и сбыт подделок он поплатился тремя годами тюрьмы.
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Фото: kstati.news
Известно, что это «предприятие» 32-летний житель Архангельска предпринял спустя три дня после освобождения из тюрьмы.
 
Приговором суда мужчине, с учетом особо опасного рецидива преступлений, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 
Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре. 
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