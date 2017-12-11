Три года колонии получил архангелогородец за липовые купюры

Мужчина передал подруге пятитысячную купюру, которую до этого сам приобрел. За хранение и сбыт подделок он поплатился тремя годами тюрьмы.

Известно, что это «предприятие» 32-летний житель Архангельска предпринял спустя три дня после освобождения из тюрьмы.Приговором суда мужчине, с учетом особо опасного рецидива преступлений, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.