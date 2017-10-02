Трое парней под покровом тьмы взломали дверь в один из корпусов САФУ
сегодня 12:59
81
0
Молодые люди выломали замок и проникли в здание университета. Там располагался корпус высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем «арктического» вуза Архангельска.
Инцидент произошел в пятницу около 21 часа. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал троих молодых людей 18-ти лет, которые, взломав входные двери, проникли в здание, расположенное на Набережной Северной Двины, д. 2.
Задержанные были переданы следственно-оперативной группе.