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Общество | Главные новости

Тысяча квот на бесплатное ЭКО выдлена в этом году в Архангельской области

сегодня 16:14
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В Архангельской области за первое полугодие 424 женщины были направлены на ЭКО, около 40% процедур дали положительный результат: у женщин наступила беременность.
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Фото: Settlementdustin.blogspot.ru
Специалисты рекомендуют парам, у которых беременность не наступает в течение двух лет не откладывать решение и обращаться к медикам своевременно. Чем раньше, тем выше вероятность положительного результата ЭКО.

Как пояснила начальник отдела медицинской помощи и детям министерства здравоохранения Екатерина Ольферт, в этом году по программе обязательного медицинского страхования выделено 1000 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения.

- Бесплатное обследование на амбулаторном этапе пары с бесплодием перед направлением на ЭКО проводится в государственных медицинских организациях области: женщин - у врача акушера-гинеколога, мужчин - у уролога. Обследование позволяет оценить состояние репродуктивного здоровья женщины, после чего документы поступают на врачебную комиссию. Еженедельно в комиссию поступает порядка 20-30 пакетов документов, из них в большей части принимаются положительные решения о направлении на ЭКО, - отметила Екатерина Ольферт.

В 2016 году в Архангельской области после ЭКО родились 180 детей.

На сегодняшний день на этапе обследования и подготовки перед направлением на ЭКО в государственных медицинских организациях Архангельской области находится 630 пациенток с бесплодием.

Бесплатно по полису ОМС пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения женщины Архангельской области могут два раза в год, повторная процедура возможна уже через три месяца.

Для выполнения экстракорпорального оплодотворения имеются ограничения и противопоказания.

Ознакомиться с информацией по ЭКО, в том числе с перечнем медицинских организаций, выполняющих эту процедуру в рамках ОМС, данными по эффективности проведения ее в разных медицинских организациях можно на сайте министерства здравоохранения Архангельской области в разделе «ЭКО» вкладки «В помощь маме».
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Тысяча квот на бесплатное ЭКО выдлена в этом году в Архангельской области
Тысяча квот на бесплатное ЭКО выдлена в этом году в Архангельской области
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