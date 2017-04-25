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Архангельск: Общество

     

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УК «Сбербанк Управление Активами» получила премию за лучший инвестиционный продукт

Фонд недвижимости «Сбербанк — Арендный бизнес» управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», входящей в Группу Сбербанк, удостоен премии Investor Awards 2017 в престижной номинации: «Лучший инвестиционный продукт 2016 года».
Более 80 процентов паёв фонда были приобретены клиентами  «Сбербанка Первого» — премиального формата обслуживания клиентов в Сбербанке. «В условиях падения ставок по депозитам мы считаем важным находить для клиентов  продукты с высокой доходностью. С момента запуска ЗПИФ недвижимости «Сбербанк - Арендный бизнес» принес инвесторам годовой доход, который почти в два раза превышает ставки по депозитам», — отметила Мария Поденко, руководитель сети офисов Сбербанк Первый.
 
Стратегия закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбербанк — Арендный бизнес» основана на инвестировании средств в складскую коммерческую недвижимость класса А с дальнейшим получением регулярных арендных платежей. Уникальность продукта заключается в том, что инвесторами фонда недвижимости и получателями арендного потока от высококлассных объектов недвижимости смогли стать физические и юридические лица с минимальной суммой размера инвестиции от 300 тыс. рублей.
 
Управляющая компания «Сбербанк Управление Активами» привлекла в этот фонд в 2016 году около 5 млрд рублей. На сегодняшний день это один из самых массовых фондов недвижимости на российском рынке, его пайщиками являются более тысячи ста человек.
 
Алексей Новиков, управляющий директор АО «Сбербанк Управление Активами»: «Премия Investor Awards 2017 — это очень важное признание высокого качества нашего продукта профессиональным сообществом, но всё же главным приоритетом для нас является удовлетворённость наших клиентов и их доверие. Мы благодарим наших коллег из Сбербанка, в первую очередь из каналов продаж Сбербанк Первый и Сбербанк Премьер, которые помогали нам в разработке и продаже этого продукта на рынке. Мы уверены, что вместе мы создадим новые привлекательные продукты для наших клиентов в будущем».
 
Премия Investor Awards отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций, продвигая лучшую инвестиционную практику, повышение стандартов работы на рынках капитала, признание достижений конкретных компаний и инвесторов.

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просмотров: 16
дата: 25.04.17 | 13:57
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